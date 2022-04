«Θέλω να δω τον ήλιο»: Δραματική έκκληση από γυναίκες και παιδιά παγιδευμένα στο Azovstal

Γυναίκες και παιδιά, που έχουν αποκλειστεί στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal, κάνουν έκκληση για εκκένωσή του.

Σε νέο βίντεο που έρχεται από το εσωτερικό του πολιορκημένου εργοστασίου οι άμαχοι καλούν σε βοήθεια δηλώνοντας πως «τελειώνουν οι δυνάμεις μας».

Τα πλάνα τραβήχτηκαν την Πέμπτη, αναφέρει ο Guardian, που αναδημοσιεύει το βίντεο.

Μία γυναίκα αναφέρει πως 15 παιδιά είναι μέσα στα υπόγεια τούνελ. Παιδιά διαφόρων ηλικιών, ακόμα και βρέφη. Είναι παγιδευμένα μαζί με τις οικογένειές τους.

Στο περίπου 40 δευτερολέπτων βίντεο καταγράφονται αρκετοί ανήλικοι, μάλιστα ένα κάνει τα μαθήματά του σε ένα μπλοκ ζωγραφικής, ενώ γύρω του υπάρχουν αυτοσχέδια κρεβάτια.

Το αγοράκι λέει πως θέλει απελπισμένα να δει τον ήλιο και να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Είναι στο τούνελ μερικές εβδομάδες.

Μία δεύτερη γυναίκα δηλώνει πως είναι εκεί κάτω εδώ και 50 ημέρες, από τις 25 Φεβρουαρίου. Άλλοι αναφέρουν πως έφτασαν στις αρχές Μαρτίου, όταν οι δυνάμεις τη Ρωσίας βομβάρδιζαν σε διαμερίσματα αμάχων.

Τα τρόφιμα και το νερό κοντεύουν να εξαντληθούν, λέει η ίδια. Ο κόσμος είναι «στα όρια της πείνας».

«Όλες οι προμήθειες που φέραμε μαζί μας τελειώνουν. Σύντομα δεν θα έχουμε αρκετό φαγητό ούτε για τα παιδιά» αναφέρει και συμπληρώνει: «Είμαστε εδώ και χρειαζόμαστε βοήθεια. Βρισκόμαστε στο επίκεντρο των γεγονότων και δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Το παιδί μου πρέπει να απομακρυνθεί σε μια ειρηνική περιοχή και άλλοι, επίσης. Ζητάμε εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών μας».

«I want to go home, alive. I want to see the sun»



Ukrainian soldiers have released video from the Azovstal bunkers, where children aged 5–14 have been sheltering for the past two months.#SaveMariupol pic.twitter.com/f8Qmwwmh1r