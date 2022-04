Ουκρανία: Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Azovstal - «Σκληρές μάχες» στα ανατολικά

Οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν νέες αεροπορικές επιδρομές στο εργοστάσιο χάλυβα του Azovstal στη Μαριούπολη, όπου τα εναπομείναντα ουκρανικά στρατεύματα στην περιοχή συνεχίζουν να αμύνονται.

Στις εν λόγω ανακοινώσεις προέβη ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Ολεξίι Αρέστοβιτς μιλώντας στην τηλεόραση. Όπως τόνισε, οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να εισβάλουν στο Azovstal.

«Ο εχθρός προσπαθεί να "στραγγαλίσει" την αντίσταση των υπερασπιστών της Μαριούπολης στο Azovstal», είπε χαρακτηριστικά.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2022



