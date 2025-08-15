Δημοσκόπηση στη Γερμανία: «Ναι» στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, λέει η πλειοψηφία

Η πλειοψηφία των Γερμανών πολιτών τάσσεται υπέρ της απόφασης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να περιορίσει την παράδοση όπλων στο Ισραήλ, ενώ σημαντικό ποσοστό υποστηρίζει την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους από τη Γερμανία.

Σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο» του ZDF, το 83% των ερωτηθέντων θεωρεί «σωστή» την αναστολή παράδοσης όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ μόλις το 10% τη χαρακτηρίζει «λανθασμένη». Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης καταγράφονται μεταξύ των ψηφοφόρων της Αριστεράς και της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (95%), ακολουθούμενα από το SPD και τους Πράσινους (85%), τη Χριστιανική Ένωση CDU/CSU (80%), τους Φιλελεύθερους (79%) και την AfD (68%).

Στο ερώτημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, το 60% απαντά θετικά, το 22% αρνητικά και το 18% δηλώνει αναποφάσιστο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με φόντο τις 100 πρώτες ημέρες της νέας κυβέρνησης συνασπισμού. Το 61% αξιολογεί τη συνεργασία των κυβερνητικών εταίρων ως «μάλλον κακή», ενώ το 32% την κρίνει θετικά. Η πρόθεση ψήφου παραμένει σταθερή: CDU/CSU 27%, AfD 23% (-1), SPD 15%, Πράσινοι 12% (+1) και Αριστερά 11%.

Στην κατάταξη δημοφιλίας πολιτικών, πρώτος παραμένει ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD), ακολουθούμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ (CDU), την υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) και τον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD). Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται στην πέμπτη θέση, ενώ τελευταία είναι η επικεφαλής της AfD, Αλίς Βάιντελ.

Γερμανία: «Όχι» από τον ΥΠΕΣ στην αναγνώριση της Παλαιστίνης

Αντίθετος σε κάθε ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους εμφανίστηκε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU), χαρακτηρίζοντας τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στη Γερμανία «πορείες μίσους». Μιλώντας από την εβραϊκή κοινότητα στο Χάλε -που το 2019 είχε γίνει στόχος τρομοκρατικής επίθεσης ακροδεξιού- τόνισε ότι στη χώρα υπάρχει τόσο «δεξιός αντισημιτισμός» όσο και «εισαγόμενος», ο οποίος πλέον «παίζει εξίσου μεγάλο ρόλο».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ, περιέγραψε την εμπειρία του από το σημείο όπου έπεσε ιρανικός πύραυλος στην πόλη Χαντέρα, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να το δει κανείς για να αντιληφθεί την απειλή που αντιμετωπίζουν οι Εβραίοι».

Μιλώντας στη BILD, ο Ντόμπριντ προειδοποίησε ότι η συζήτηση στην ΕΕ για πιθανή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «στέλνει λάθος μήνυμα», υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο «θα ωφελούσε τη Χαμάς» και ότι «η απάντηση στην 7η Οκτωβρίου πρέπει να είναι η καταστροφή της».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

