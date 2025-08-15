ΔΙΕΘΝΗ
Φτερά αεροσκαφών συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ

Οι άκρες των φτερών των δύο αεροπλάνων ήρθαν σε επαφή, κατά τη διάρκεια τροχοδρόμησης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: X
Δύο αεροσκάφη της EasyJet συγκρούστηκαν το πρωί της Πέμπτης στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές αλλά χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06:30 (τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια τροχοδρόμησης, όταν οι άκρες των φτερών των δύο αεροπλάνων ήρθαν σε επαφή. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και από τα δύο αεροσκάφη, τα οποία επρόκειτο να αναχωρήσουν για το Παρίσι και το Γιβραλτάρ αντίστοιχα.

Φωτογραφία: X

Η κυκλοφορία των πτήσεων στο αεροδρόμιο διακόπηκε προσωρινά για έλεγχο ασφαλείας, με την αξιολόγηση να καταλήγει ότι οι ζημιές ήταν περιορισμένες. Οι πτήσεις επανεκκίνησαν λίγο αργότερα.

Η 21χρονη Tynisha Chaudhry, επιβάτης της πτήσης προς Γιβραλτάρ, περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης ως «ένα τεράστιο χτύπημα» που έκανε «ολόκληρο το αεροπλάνο να τρέμει». Όπως είπε, στο σημείο έσπευσαν «πολλά πυροσβεστικά οχήματα» και προσωπικό ασφαλείας, ενώ οι επιβάτες παρέμειναν στις θέσεις τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Η ατμόσφαιρα ήταν γενικά ήρεμη, αν και, όπως ανέφερε, ορισμένα παιδιά και οι γονείς τους εμφανίστηκαν ανήσυχοι μέχρι να τους επιτραπεί να επιστρέψουν στον τερματικό σταθμό.

Εκπρόσωπος της EasyJet επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι το αεροσκάφος επέστρεψε σε στάση για αποβίβαση επιβατών. «Στους επιβάτες προσφέρθηκαν κουπόνια για αναψυκτικά, ενώ κανονίστηκαν αεροσκάφη αντικατάστασης για την εκτέλεση των πτήσεων. Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας».

Με πληροφορίες από BBC

 
