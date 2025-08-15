Αλάσκα: Αντιδράσεις και προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Αλάσκα, σε μια σύνοδο που πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και χωρίς την παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η επιλογή της τοποθεσίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, η οποία κουβαλά ισχυρή ρωσική κληρονομιά αλλά και ανησυχίες για τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Ήδη από το πρωί, δεκάδες κάτοικοι είχαν παραταχθεί κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην πόλη, κρατώντας ουκρανικές σημαίες. Ανάμεσά τους και η 40χρονη Χάνα Κορέα, που έφυγε από την Ουκρανία το 2019 για να εγκατασταθεί στην Αλάσκα. «Όταν είδα τόσους Αμερικανούς να υποστηρίζουν την Ουκρανία, δάκρυσα», είπε, εκφράζοντας λύπη για την απουσία του Ζελένσκι από τη σύνοδο.

Αλλοι κάτοικοι, ωστόσο, αντιμετωπίζουν τη συνάντηση με οργή. Ο 53χρονος βετεράνος του αμερικανικού στρατού Κρίστοφερ Κέλιχερ χαρακτήρισε «αηδιαστικό» το γεγονός ότι ο Πούτιν πατά αμερικανικό έδαφος. «Δεν χρειάζεται να βρίσκεται στην πολιτεία μας, ούτε στη χώρα μας», είπε, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι «υποκύπτει» στον Ρώσο ηγέτη. «Έχουμε έναν πρόεδρο που θα του κάνει όλα τα χατίρια», είπε.

Η Αλάσκα έχει ιστορικούς δεσμούς με τη Μόσχα, καθώς η περιοχή πέρασε υπό αμερικανικό έλεγχο το 1867, όταν εξαγοράστηκε από τη Ρωσία έναντι 7,2 εκατ. δολαρίων. Η συμφωνία είχε τότε γίνει στόχος έντονης κριτικής, όμως οι ανακαλύψεις κοιτασμάτων πετρελαίου, φυσικού αερίου και πολύτιμων μετάλλων δικαίωσαν την επιλογή. Σήμερα, ρωσικές επιρροές παραμένουν ορατές, με ορθόδοξες εκκλησίες και τοπωνύμια να θυμίζουν το παρελθόν.

Στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Τύχωνα στην Άνκορατζ, οι πιστοί έχουν οργανώσει τριήμερη ακολουθία προσευχών πριν από την άφιξη των ηγετών. Ο ιερέας Νίκολας Κρέιγλ, Αμερικανός που έζησε επτά χρόνια στη Ρωσία, εξηγεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «πονάει ιδιαίτερα» την ενορία. «Ελπίζουμε αυτή η συνάντηση να οδηγήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης», λέει.

Στις όχθες ποταμιών, ψαράδες που καταφθάνουν ακόμη και από άλλες πόλεις ψάχνοντας σολομούς υψηλής ποιότητας παρακολουθούν τις εξελίξεις. Ο Ντον Κρέσλεϊ, που ταξίδεψε από την πόλη North Pole με τον εγγονό του, θεωρεί ότι ο Τραμπ «κάνει εξαιρετική δουλειά» στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός. «Οι πόλεις καταστρέφονται, οι άνθρωποι μένουν άστεγοι, χωρίς τρόφιμα και προμήθειες. Πρέπει να τελειώσει αυτό», τονίζει.

Η παρουσία του Πούτιν, ωστόσο, ενισχύει το αίσθημα ανησυχίας. Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εντοπίζονται συχνά κοντά στις ακτές της Αλάσκας και, τον Ιανουάριο, αμερικανικά και καναδικά μαχητικά απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν ρωσικούς σχηματισμούς στον Αρκτικό Κύκλο. «Αν ο πρόεδρος δεν δείξει πυγμή, μπορεί να γίνουμε η επόμενη Ουκρανία», λέει ο κάτοικος της Άνκορατζ Ράσελ Γουίλσον.

Άλλοι πάλι απορρίπτουν ως υπερβολικό το σενάριο ρωσικής εισβολής. «Δεν ανησυχώ, όλοι στην Αλάσκα έχουν από ένα όπλο», σχολιάζει ο Κέλιχερ.

