Τέξας: Συνελήφθη 42χρονος για τον φόνο 11χρονου που του χτύπησε το κουδούνι ως «φάρσα»

Ένας 42χρονος άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία στο Χιούστον του Τέξας, καθώς φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 11χρονο Τζούλιαν Γκουζμάν, ο οποίος συμμετείχε σε γνωστή φάρσα χτυπώντας κουδούνια σπιτιών και τρέχοντας να κρυφτεί.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, λίγο πριν τις 23:00 τοπική ώρα. Ο Γκουζμάν δέχθηκε πυροβολισμό στην πλάτη ενώ έτρεχε μακριά από σπίτι στο οποίο είχε χτυπήσει το κουδούνι, σύμφωνα με την αστυνομία. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του την Κυριακή.

Ο φερόμενος δράστης, Γκονσάλο Λεόν Τζούνιορ, συνελήφθη την Τρίτη και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Χάρις. Η αστυνομία του Χιούστον ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «μάρτυρας δήλωσε πως ο Γκουζμάν έτρεχε μακριά από σπίτι, αφού είχε χτυπήσει το κουδούνι, λίγο πριν δεχθεί τον πυροβολισμό».

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον ανήλικο βαριά τραυματισμένο. Ένα άτομο είχε αρχικά κρατηθεί για ανάκριση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο. «Δυστυχώς, το παιδί πυροβολήθηκε πισώπλατα την ώρα που έτρεχε», δήλωσε ο ντετέκτιβ Μάικλ Κας από το τμήμα ανθρωποκτονιών της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι η υπόθεση «δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση με αυτοάμυνα».

Η φάρσα «ding dong ditch», που έχει κερδίσει δημοφιλία μέσα από το TikTok, έχει οδηγήσει και άλλες φορές σε θανατηφόρα περιστατικά στις ΗΠΑ. Τον Μάιο, στη Βιρτζίνια, άνδρας κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού αφού πυροβόλησε 18χρονο που γύριζε βίντεο βασισμένο στο παιχνίδι. Το 2023 στην Καλιφόρνια, άλλος άνδρας κρίθηκε ένοχος για φόνο όταν έριξε επίτηδες το αυτοκίνητό του πάνω σε τρεις εφήβους που είχαν χτυπήσει το κουδούνι του.

