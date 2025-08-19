ΤECH & SCIENCE
Παρουσιάζουν chatbots ως ψυχολόγους για παιδιά - Έρευνα στις ΗΠΑ για Meta και Character.ai

«Για όσους δεν έχουν ψυχολόγο, πιστεύω ότι όλοι θα έχουν ένα AI», είχε δηλώσει πρόσφατα σε podcast ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ 

Στο στόχαστρο έρευνας ο Ζούκερμπεργκ / Φωτογραφία: Getty Images
Η Meta και η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Character.ai βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών, καθώς εξετάζεται αν παραπλανούν τους χρήστες - και ιδίως ανηλίκους - παρουσιάζοντας τα chatbots τους ως εργαλεία ψυχολογικής υποστήριξης.

Ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για πιθανές «παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές», καθώς τα συστήματα AI παρουσιάζονται ως «επαγγελματικά θεραπευτικά εργαλεία, χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη ιατρική πιστοποίηση ή εποπτεία».

«Όταν πλατφόρμες AI εμφανίζονται ως πηγές συναισθηματικής στήριξης, μπορούν να παραπλανήσουν ευάλωτους χρήστες, ιδιαίτερα παιδιά, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι λαμβάνουν πραγματική ψυχιατρική ή ψυχολογική βοήθεια», τόνισε ο Πάξτον.

Η έρευνα του Τέξας ακολουθεί την αντίστοιχη του Κογκρέσου, το οποίο διερευνά τη Meta μετά από διαρροή εσωτερικών εγγράφων που αποκάλυπταν ότι η εταιρεία επέτρεπε στο chatbot της να έχει «ρομαντικές» ή «αισθησιακές» συνομιλίες με ανήλικους. Ο γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ, επικεφαλής της υποεπιτροπής εγκλήματος και τρομοκρατίας, δήλωσε πως η έρευνα θα εξετάσει αν τα προϊόντα generative AI της Meta «διευκολύνουν την εκμετάλλευση ή άλλα εγκλήματα εις βάρος παιδιών».

«Υπάρχει άραγε κάτι που δεν θα κάνει η Big Tech για γρήγορο κέρδος;» έγραψε δηκτικά ο Χόλεϊ στην πλατφόρμα Χ.

Η Meta υποστηρίζει ότι οι πολιτικές της απαγορεύουν περιεχόμενο που σεξουαλικοποιεί παιδιά και πως τα έγγραφα που διέρρευσαν «ήταν λανθασμένα και αντιφατικά με τις πολιτικές μας». Η εταιρεία, υπό τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, επενδύει δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη του Meta AI και του γλωσσικού μοντέλου Llama, με στόχο να γίνει «ο ηγέτης στην τεχνητή νοημοσύνη».

Ο ίδιος ο Ζούκερμπεργκ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το chatbot της Meta μπορεί να παίξει ρόλο «θεραπευτή», λέγοντας πρόσφατα σε podcast: «Για όσους δεν έχουν ψυχολόγο, πιστεύω ότι όλοι θα έχουν ένα AI».

Η Character.ai, από την πλευρά της, προσφέρει chatbots με διαφορετικές προσωπικότητες, ενώ επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν δικά τους. Μεταξύ αυτών υπάρχουν δεκάδες «εικονικοί θεραπευτές», με το bot «Psychologist» να έχει καταγράψει πάνω από 200 εκατ. αλληλεπιδράσεις. Η εταιρεία, ωστόσο, αντιμετωπίζει ήδη αγωγές από οικογένειες που ισχυρίζονται ότι τα παιδιά τους υπέστησαν βλάβες από τη χρήση της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τον Πάξτον, τα bots της Meta και της Character μπορούν να εμφανίζονται ως αδειοδοτημένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, να «εφευρίσκουν» προσόντα και να υπόσχονται εμπιστευτικότητα, την ώρα που τα δεδομένα των χρηστών καταγράφονται και αξιοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η Meta απάντησε ότι «τα chatbots συνοδεύονται από ξεκάθαρες επισημάνσεις, ώστε να είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για ανθρώπους ούτε για αδειοδοτημένους επαγγελματίες», ενώ η Character τόνισε ότι «οι χαρακτήρες είναι αποκύημα φαντασίας, για λόγους ψυχαγωγίας, και συνοδεύονται από προειδοποιήσεις ώστε να μην εκλαμβάνονται ως πραγματικοί θεραπευτές».

Με πληροφορίες από Financial Times

