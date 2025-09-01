ΔΙΕΘΝΗ
Τέξας: 11χρονος που χτυπούσε κουδούνια ως «φάρσα» έπεσε νεκρός από πυρά

Δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους «φάρσες» έχουν τραγική κατάληξη στις Ηνωμένες Πολιτείες

LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Ένα 11χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του στο Χιούστον του Τέξας, όταν δέχθηκε πυροβολισμό μετά από φάρσα κατά την οποία χτυπούσε κουδούνια σπιτιών και έτρεχε να κρυφτεί, ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Ο ανήλικος συμμετείχε στο λεγόμενο «ding dong ditch», ένα γνωστό παιχνίδι στις ΗΠΑ όπου παιδιά ή έφηβοι χτυπούν κουδούνια και φεύγουν πριν προλάβει να ανοίξει ο ένοικος.

Το αγόρι, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, υπέκυψε στα τραύματά του την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Σέι Αγουοσιγιάν, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και μέχρι το βράδυ της Κυριακής δεν είχε γίνει καμία σύλληψη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους φάρσες έχουν τραγική κατάληξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2023 στην Καλιφόρνια, άνδρας καταδικάστηκε σε τρεις ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού επειδή σκόπιμα έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε τρεις εφήβους που είχαν χτυπήσει το κουδούνι του.

Τον περασμένο Μάιο, στη Βιρτζίνια, άλλος άνδρας κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, όταν πυροβόλησε και σκότωσε 18χρονο ο οποίος συμμετείχε σε βίντεο για το TikTok βασισμένο στην ίδια φάρσα, σύμφωνα με τους New York Times.

Με πληροφορίες από Associated Press

LIFO NEWSROOM
 
 