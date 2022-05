Έπεσε η Μαριούπολη: Παραδόθηκαν οι τελευταίοι Ουκρανοί στρατιώτες του Αζοφστάλ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 265 μαχητές που παρέμεναν στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ στην Μαριούπολη άφησαν τα όπλα τους και παραδόθηκαν.

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με τους New York Times, οι ουρανικές αρχές ανακοίνωσαν πως η αποστολή των μαχητών τελείωσε και θα ανταλλάξουν τους κρατούμενους με Ρώσους στρατιώτες πολέμου.

Η απομάκρυνση Ουκρανών στρατιωτών από το χαλυβουργείο του Αζοφστάλ στη Μαριούπολη βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Irina Vereschuk το απόγευμα της Τρίτης. Οι βαριά τραυματισμένοι στρατιώτες μεταφέρθηκαν σε ρωσικά εδάφη για ιατρική περίθαλψη.

«Για να σωθούν ζωές, 52 από τους βαριά τραυματισμένους στρατιώτες μας απομακρύνθηκαν χθες», έγραψε στο Facebook. «Εργαζόμαστε για τα επόμενα στάδια της ανθρωπιστικής επιχείρησης. Αν θέλει ο Θεός, όλα θα πάνε καλά».

Η πιο αιματηρή μάχη στην Ουκρανία τελείωσε σήμερα, μετά από 83 ημέρες πολιορκίας καθώς οι Ουκρανοί στρατιώτες απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο χαλυβουργία του Αζοφτάλ με λεωφορεία που έφεραν το γράμμα «Ζ».

Η απόφαση της Ουκρανίας να δώσει τέλος στην μάχη δίνει στην Μόσχα τον πλήρη έλεγχο στη νότια Ουκρανία, από τα σύνορα της Κριμαίας, καθώς οι ρωσικές αρχές φαίνεται να εδραιώνουν την κυριαρχία τους στην περιοχή.

Αν και η επίθεση της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία δυσχεραίνει, οι εξελίξεις στο νότο υπογραμμίζουν πόση περιοχή έχει καταλάβει η Μόσχα και υποδηλώνουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα αντιμετωπίσουν ισχυρές προκλήσεις στην προσπάθεια να την ανακτήσουν.

Οι ουκρανικές δυνάμεις είπαν ότι οι Ρώσοι χτίζουν άμυνα στην περιοχή από το Λουγκάνσκ στα ανατολικά της Χερσώνας στην Μαύρη Θάλασσα, τοποθετώντας εκεί ηγεσίες υπό την κυριαρχία του Πούτιν και «ρωσοποιώντας» τον πληθυσμό.

Στην Ζαπορίζια, ο ουκρανικός στρατός είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεφαν δρόμους και γέφυρες για να καθυστερήσουν τους Ουκρανούς.

Οι Δυνάμεις της Μόσχας, επίσης, ύψωσαν εμπόδια γύρω από το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης στην πόλη του Enerhodar, που έπεσε στα χέρια των Ρώσων από τον πρώτο μήνα της ρωσικής εισβολής.

Στην περιοχή της Χερσώνας οι ουκρανικές δυνάμεις επιμένουν να αντιστέκονται χωρίς να μετρούν όμως σημαντικές νίκες.

Ωστόσο, η συνεισφορά των όπλων από τους δυτικούς συμμάχους ενέτειναν την αντίσταση των Ουκρανών σε άλλες περιοχές της χώρας, οδηγώντας τις ρωσικές δυνάμεις μακριά από το Κίεβο και αργότερα από το Χάρκοβο.

Το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε στην Μαριούπολη, όπου ένας άγνωστος αριθμός στρατιωτών παρέμενε στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ. Είπαν, ότι ακολουθούν την εντολή να δώσουν τέλος στην αποστολή τους.

The leaving of the #Ukrainian military from #Azovstal.



Heroes 💙💛 pic.twitter.com/0gWWYL4Z28