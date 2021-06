Χιλιάδες πολίτες του Χονγκ Κονγκ έφτασαν έξω από τα γραφεία της φιλοδημοκρατικής εφημερίδας Apple Daily για να πάρουν στα χέρια τους το τελευταίο φύλλο της.

Μετά από 26 χρόνια, η εφημερίδα έκλεισε στον απόηχο του αμφιλεγόμενου νόμου περί εθνικής ασφάλειας, που έχει επιβάλλει η Κίνα και στηρίζει η τοπική κυβέρνηση.

Οι επικριτές επιμένουν ότι πρόκειται για έναν νόμο, που σκοπό έχει να σιωπήσει κάθε διαφορετική άποψη.

Χθες χιλιάδες διανυκτέρευσαν έξω από τα γραφεία της εφημερίδας του Τζίμι Λάι, που βρίσκεται στη φυλακή κατηγορούμενος για καταπάτηση του ίδιου νόμου. Έσπευσαν προκειμένου να πάρουν ένα από τα ένα εκατομμύριο αντίτυπα, που τυπώθηκαν. Δεκαπλάσια από το συνηθισμένο.

Το κλείσιμο της Apple Daily θεωρείται βαρύ πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου υπό την πίεση του Πεκίνου.

Μέχρι τις 10:00 π.μ τοπική ώρα, τα αποθέματα της εφημερίδας είχαν εξαντληθεί.

Η τελική έκδοση ήταν ένα αφιέρωμα στους αναγνώστες του με τον τίτλο: «Οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ λένε ένα επώδυνο αντίο υπό βροχή».

«Νομίζω ότι είναι το τέλος μιας εποχής», δήλωσε ο Σαν Τσανγκ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters καθώς περίμενε στη σειρά για το τελευταίο φύλλο. «Δεν καταλαβαίνω γιατί [το Χονγκ Κονγκ] δεν μπορεί καν να ανεχθεί μια εφημερίδα».

«Θέλω να την στηρίξω μέχρι τέλους», είπε η Άμα Γιουνγκ. «Η εφημερίδα συνόδευε την κοινωνία για τόσα χρόνια. Μετά από αυτό, θα αντιμετωπίσουμε την καταιγίδα» είπε.

Την Τετάρτη το βράδυ, λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση του κλεισίματος της εταιρείας, οι υποστηρικτές του ταμπλόιντ είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία και δεν έφυγαν ακόμα και όταν έπεφτε έντονη βροχή.

Άναψαν τους φακούς από τα τηλέφωνά τους ως επίδειξη αλληλεγγύης και φώναζαν συνθήματα υποστήριξης όπως «μην τα παρατάτε».

Οι υπάλληλοι της εφημερίδας Apple Daily απάντησαν ανάβοντας τους δικούς τους φακούς από τα τηλέφωνά τους προς το συγκεντρωμένο πλήθος, από την ταράτσα του γραφείου τους. Και αυτοί υπό βροχή.

Η Apple Daily ήταν η μεγαλύτερη δημοκρατική εφημερίδα του Χονγκ Κονγκ και αποτελούσε το αγκάθι στις προσπάθειες του Πεκίνου να εξαλείψει τη διαφωνία.

Στα γραφεία της εφημερίδας έγινε αστυνομική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα μετά από κατηγορίες για παραβίαση του νόμου περί εθνικής ασφάλειας, ο οποίος καθιστά ποινικό αδίκημα για υπονόμευση της κυβέρνησης.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η εφημερίδα είχε δημοσιεύσει περίπου 30 άρθρα που καλούσαν τις χώρες να επιβάλουν κυρώσεις στο Χονγκ Κονγκ και την ηπειρωτική Κίνα από το 2019.

Ως αποτέλεσμα, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας πάγωσαν και συνελήφθησαν αρκετοί ανώτεροι υπάλληλοι. Ο ιδρυτής της εφημερίδας Τζίμι Λάι βρίσκεται ήδη υπό κράτηση και αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει του νόμου περί ασφάλειας.

Την Τετάρτη το απόγευμα, η εφημερίδα ανακοίνωσε ότι κλείνει. Τα μεσάνυχτα σταμάτησε και η ψηφιακή της εκδοχή.

Ο Ronson Chan, επικεφαλής της Ένωσης Δημοσιογράφων του Χονγκ Κονγκ, δήλωσε ότι υπήρχε «τεράστια ανησυχία για την ελευθερία του λόγου στην πόλη».

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ έχουν απορρίψει τις κατηγορίες ότι καταπνίγουν την ελευθερία του Τύπου, λέγοντας ότι δεν ανάγκασαν την εφημερίδα να κλείσει.

Κινέζοι αξιωματούχοι από το Πεκίνο έχουν πει επανειλημμένα ότι οι ελευθερίες των ΜΜΕ στο Χονγκ Κονγκ γίνονται σεβαστές, αλλά δεν είναι απόλυτες.

Hong Kong's largest pro-democracy newspaper, Apple Daily, has announced its closure after its journalists were arrested and assets frozen under a Beijing-imposed National Security Law.@ivanCNN went inside the newsroom as the final edition was printed: https://t.co/1Mj7mW5k8G pic.twitter.com/1ydntej7Og