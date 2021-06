Οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ έκαναν ουρές για να αγοράσουν την Apple Daily, μία ημέρα μετά την έφοδο της αστυνομίας στα γραφεία της εφημερίδας και τη σύλληψη πέντε στελεχών της.

Το πρωί της Πέμπτης περίπου 500 αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε σπίτια στελεχών της εφημερίδας- ανάμεσά τους ο αρχισυντάκτης Ράιαν Λόου που συνελήφθη- όπως και στα γραφεία της Apple Daily. Παράλληλα οι αρχές «πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών που συνδέονται με την εφημερίδα, ύψους 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έφοδος και οι συλλήψεις έγιναν με την υποψία της σκευωρίας με ξένες χώρες ή δυνάμεις, «για να τεθεί σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια». Οι αρχές βασίζουν αυτές τις κατηγορίες σε 30 άρθρα που έχει δημοσιεύσει η εφημερίδα.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο σαρωτικός νόμος για την εθνική ασφάλεια, που τέθηκε σε ισχύ πέρυσι, χρησιμοποιείται εναντίον των ΜΜΕ. Οργανώσεις για τα δικαιώματα κατηγορούν τις αρχές ότι εκμεταλλεύονται τον νόμο για να περιορίσουν έναν σφοδρό επικριτή τους.

Οι εργαζόμενοι της εφημερίδας απέρριψαν τους ισχυρισμούς της αστυνομίας και δεσμεύθηκαν να συνεχίζουν να εκδίδουν την εφημερίδα. Στο πρωτοσέλιδο του σημερινού φύλλου υπήρχε μια φωτογραφία των πέντε στελεχών που συνελήφθησαν και ο τίτλος «Η αστυνομία της εθνικής ασφάλειας έκανε έρευνα στην Apple, συνέλαβε πέντε ανθρώπους, κατάσχεσε 44 σκληρούς δίσκους με δημοσιογραφικό υλικό».

Στο κάτω μέρος της σελίδας με κίτρινο χρώμα- που έχει συνδεθεί με το κίνημα υπέρ της δημοκρατίας- ήταν το μήνυμα «πρέπει να συνεχίσουμε».

Η συνήθης κυκλοφορία της εφημερίδας είναι περίπου 80.000 φύλλα, αλλά αυτή τη φορά τύπωσε 500.000, αναμένοντας ότι άνθρωποι που κάποτε δεν την αγόραζαν θα το κάνουν σήμερα ως κίνηση υποστήριξης έπειτα από την αστυνομική επιχείρηση.

Από το πρωί της Παρασκευής, σε όλη την πόλη άνθρωποι αγόραζαν την εφημερίδα. Κάποιοι από αυτούς έπαιρναν πολλά αντίτυπα και μερικοί τα έδιναν σε επιχειρήσεις, για να τα μοιράσουν στους πελάτες τους. Χαρακτηριστικό είναι πως εφημεριδοπώλης δήλωσε στο AFP ότι συνήθως πουλά 60 αντίτυπα της Apple Daily, αλλά νωρίς το πρωί είχε ήδη πουλήσει 1.800.

A coffee shop in Central giving away free copies of #AppleDaily. They said someone left the copies there. #HongKong #NextDigital #JinmyLai pic.twitter.com/elq6zttylC