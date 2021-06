Η μεγαλύτερη φιλοδημοκρατική εφημερίδα του Χονγκ Κονγκ, η Apple Daily, ανακοίνωσε ότι κλείνει, προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στην ελευθερία έκφρασης των Μέσων στην πόλη.

Η εφημερίδα, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η τελευταία έκδοση θα κυκλοφορήσει το Σάββατο ενώ σταματά και σε ψηφιακή μορφή από τις 11.59 μ.μ το αργότερο, την ίδια ημέρα.

Το φιλοδημοκρατικό Μέσο έχει βρεθεί στο στόχαστρο αρκετές φορές με ισχυρισμούς των αρχών ότι παραβιάζει τον αμφιλεγόμενο νόμο περί εθνικής ασφάλειας.

Τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την εταιρεία αξίας 18 εκατομμυρίων δολαρίων, πάγωσαν. Η αστυνομία συνέλαβε επίσης τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας και πέντε άλλα στελέχη.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν τη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα στο Tseung Kwan O την Τετάρτη το πρωί. Η κατηγορία εναντίον τους είναι «η υποψία ότι συνωμοτούν για να συνεργαστούν με ξένες χώρες ή ξένες δυνάμεις προκειμένου να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια».

Αργότερα έγινε γνωστό από την φιλοδημοκρατική Apple Daily ότι ο άνδρας που συνελήφθη είναι ο επικεφαλής αρθρογράφος της, που δημοσιεύει με το όνομα Λι Πινγκ.

Την ίδια ώρα ο ιδρυτής του ομίλου, Τζίμι Λάι, βρίσκεται ήδη στη φυλακή για μια σειρά κατηγοριών.

Η Apple Daily υπήρξε γνωστός επικριτής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας. Η Apple Daily είχε ενημερώσει ότι θα αποφασίσει για το εάν θα κλείσει ή όχι την Παρασκευή ωστόσο η ανακοίνωση της μητρικής της εταιρείας ήρθε νωρίτερα.

Η εταιρεία δε, αποκάλυψε επίσης ότι είχε χρήματα για να συνεχίσει μόνο τις κανονικές λειτουργίες για «αρκετές εβδομάδες».

Χωρίς ενόρκους η πρώτη δίκη

Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η πρώτη δίκη στο Χονγκ Κονγκ βάσει του αυστηρού νόμου περί εθνικής ασφάλειας χωρίς όμως της παρουσία ενόρκων.

Ο Tong Ying-kit αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης, αν και ο ίδιος δηλώνει αθώος για τις κατηγορίες της υποκίνησης απόσχισης, τρομοκρατίας, καθώς και επικίνδυνης οδήγησης.

Ο Tong συνελήφθη την 1η Ιουλίου 2020, κατηγορούμενος ότι οδήγησε τη μοτοσικλέτα του προς ομάδα αστυνομικών τραυματίζοντας μερικούς από αυτούς.

Ο 24χρονος φέρεται επίσης να κουβαλούσε μια σημαία που έγραφε «Ελευθερώστε το Χονγκ Κονγκ, επανάσταση της εποχής μας».

Ένα δημοφιλές σύνθημα μεταξύ των διαδηλωτών εκείνη την εποχή, το οποίο ωστόσο κρίθηκε παράνομο βάσει του εθνικού νόμου περί ασφάλειας που ποινικοποιεί την απόσχιση, την ανατροπή, την τρομοκρατία και τη συμπαιγνία με ξένες δυνάμεις.

Το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι ο νόμος ποινικοποιεί τις «ανατρεπτικές» πράξεις, αλλά οι επικριτές του λένε ότι αυτό σιωπά την όποια διαφορετική φωνή.

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ μετά από μια σειρά μαζικών διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας το 2019, σε μερικές από τις οποίες ακολούθησαν σκηνές βίας.

Οι αρχές στο Πεκίνο και το Χονγκ Κονγκ λένε ότι ο νόμος, ο οποίος έχει επικριθεί ευρέως σε διεθνές επίπεδο ήταν απαραίτητος για τη σταθερότητα στην περιοχή.

JUST In: #HongKong's @appledaily_hk to close down on June 26 when it will publish its last print edition.



Hong Kong Police Arrest Apple Daily Writer in Ongoing Operation https://t.co/W9s5ZSeVC0 @bpolitics pic.twitter.com/sOQzMvpC4d