Τέιλορ Σουίφτ: 15 χρόνια φυλάκιση σε άνδρα που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της στη Βιέννη

Σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε ένας 21χρονος άνδρας για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη, κατά τη διάρκεια της περιοδείας της, Eras Tour.

Ο νεαρός κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει μαχαίρια ή αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς για να σκοτώσει θεατές σε μία από τις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στην αυστριακή πρωτεύουσα, τον Αύγουστο του 2024.

Το σχέδιο αποτράπηκε από τις αρχές, ωστόσο οι τρεις προγραμματισμένες συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στο Ernst Happel Stadium ακυρώθηκαν.

Τέιλορ Σουίφτ: Ομολόγησε ο δράστης

Ο κατηγορούμενος, που αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως «Beran A» λόγω των αυστηρών νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Αυστρία, δήλωσε ένοχος στις βασικές κατηγορίες όταν ξεκίνησε η δίκη τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε επιχειρήσει να αγοράσει όπλα, ανάμεσά τους πολυβόλο και χειροβομβίδα, ενώ χρησιμοποίησε βίντεο του Islamic State προκειμένου να κατασκευάσει εκρηκτικά.

Ο ίδιος αρνήθηκε ξεχωριστές κατηγορίες που αφορούσαν φερόμενο σχέδιο συντονισμένων επιθέσεων μαζί με άλλα δύο άτομα σε Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία.

Ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες που σχετίζονται με τη συνωμοσία κατά της συναυλίας την πρώτη ημέρα της δίκης τον Απρίλιο.

Το σχέδιο για επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Ο Beran A φέρεται να σχεδίαζε να επιτεθεί σε ανθρώπους έξω από το στάδιο Ernst Happel με μαχαίρια ή αυτοσχέδια εκρηκτικά. Δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές της Σουίφτ είχαν ταξιδέψει για να παρακολουθήσουν την ιστορική περιοδεία «Eras».

Ο Beran A φέρεται επίσης να είχε επικοινωνήσει με άλλα μέλη του Ισλαμικού Κράτους πριν από την προγραμματισμένη επίθεση. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι συζήτησαν την αγορά όπλων και την κατασκευή βομβών, και ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να αγοράσει παράνομα όπλα τις ημέρες πριν από την συναυλία και ορκίστηκε πίστη στην οργάνωση.

Ο Beran A δικάζεται μαζί με τον Arda K, του οποίου το πλήρες όνομα επίσης δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Αυτοί, καθώς και ένας τρίτος άνδρας που παραμένει σε προδικαστική κράτηση στη Σαουδική Αραβία, φέρονται να σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού του 2024 στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους.

Μόνο ο Beran A κατηγορήθηκε σε σχέση με το σχέδιο για τη συναυλία. Δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες που σχετίζονται με το σχέδιο για ταυτόχρονες επιθέσεις.

Στις τελικές αγορεύσεις την Πέμπτη στο κρατικό δικαστήριο του Wiener Neustadt, νότια της Βιέννης, οι εισαγγελείς ζήτησαν την καταδίκη των ανδρών, σύμφωνα με το Austria Press Agency.

Η συνήγορος υπεράσπισης του Beran A, Άννα Μέιρ, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης της «δεν ήταν το κεντρικό πρόσωπο στο σχέδιο».

Στις τελικές του δηλώσεις προς το δικαστήριο πριν αυτό διακόψει τη συνεδρίαση για να εξετάσει την ετυμηγορία, ο Beran A είπε: «Θα ήθελα απλώς να πω ότι λυπάμαι».

Με πληροφορίες από Guardian, Sky News