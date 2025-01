Τάιρα Μπανκς: Το σπίτι της κάηκε από τις φωτιές στο Λος Άντζελες

Ανάμεσα στις διασημότητες του Χόλιγουντ που έχασαν τα σπίτια τους στις καταστροφικές φωτιές στο Λος Άντζελες, είναι και η Τάιρα Μπανκς.

Η Τάιρα Μπανκς σε πρόσφατη συνέντευξή της στην αυστραλιανή εκπομπή «Sunrise», αποκάλυψε πως έχασε το σπίτι της. Παράλληλα εξήγησε τον λόγο που δεν το είπε αμέσως, ενώ εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς όλους όσους επλήγησαν από τις φονικές πυρκαγιές.

«Δεν έχω μιλήσει γι’ αυτό, αλλά, ναι, το έχασα. Δεν ήθελα να τραβήξω την προσοχή πάνω μου γιατί νιώθω, ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται αυτή την προσοχή, οπότε για αυτό δεν έχω μιλήσει. Ωστόσο, δεν μπορώ να κάθομαι εδώ και να μην σας πω την αλήθεια. Ναι, χάσαμε το σπίτι μας» ανέφερε αρχικά η πρώην παρουσιάστρια.

