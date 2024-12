Ταϊλάνδη: Πέθανε Influencer - Για 840 ευρώ ήπιε μονορούφι ένα μπουκάλι ουίσκι

Τραγικό θάνατο στα πλαίσια πρόκλησης σε ένα πάρτι γενεθλίων για να κερδίσει χρήματα βρήκε ένας 21χρονος influencer από την Ταϊλάνδη όταν ήπιε μονορούφι ένα μπουκάλι ουίσκι.

Ο Τακαάμ Κάνθι, όπως ήταν το όνομά του - αν και διαδικτυακά ήταν γνωστός με το παρατσούκλι Bank Leicester - πληρώθηκε με 840 ευρώ για να αδειάσει το μπουκάλι με το ουίσκι.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 21χρονος συμμετείχε συχνά σε τέτοιες επικίνδυνες προκλήσεις, καθώς στο παρελθόν είχε πιει αντισηπτικό και ουασάμπι προκειμένου να κερδίσει χρήματα για την οικογένειά του.

Σύμφωνα με την Daily Mail η πρώτη ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά ήταν ο εμετός που έκανε ο 21χρονος λίγα λεπτά μετά την πρόκληση. Στις 3 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρες, έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

