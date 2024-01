Ταϊλάνδη: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Τουλάχιστον 18 νεκροί

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Ταϊλάνδη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ωστόσο η αστυνομία δεν μπορεί να δώσει τον ακριβή απολογισμό.

Η έκρηξη συνέβη το απόγευμα (τοπική ώρα) στην επαρχία Σουπανμπούρι, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ταϊλάνδης, ενώ μέλος των ομάδων διάσωσης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Επιβεβαιώνουμε 18 θανάτους». Το πρακτορείο Reuters όμως, ανέφερε πως η προκαταρκτική έρευνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κάνει λόγο για 20 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Οι διασώστες δημοσίευσαν εικόνες από την έκρηξη, στις οποίες φαίνεται το εργοστάσιο να έχει ισοπεδωθεί και να έχουν απομείνει μόνο κάποια ερείπια.

«Δεν μπορούμε να πούμε εάν σκοτώθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι. Οι αξιωματούχοι εισέρχονται στις εγκαταστάσεις για να ερευνήσουν. Δεν έχουν εντοπίσει επιζώντες», δήλωσε στο Reuters ο κυβερνήτης της επαρχίας Ναταπάτ Σουβανπρατέπ.

