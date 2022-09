Ταϊβάν: Κατέρρευσαν κτίρια μετά τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ -Αναζητούν εγκλωβισμένους

Εικόνες καταστροφής έρχονται από την Ταϊβάν, όπου σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε στο νοτιοανατολικό τμήμα της, το οποίο είναι αραιοκατοικημένο, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS).

Από την πλευρά της η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν ανέφερε ότι ο σεισμός --που σημειώθηκε στις 14:44 (τοπική ώρα και 09:44 ώρα Ελλάδας)-- είχε μέγεθος 6,8 βαθμών, επισημαίνοντας ότι το επίκεντρό του ήταν περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Ταϊτούνγκ και το εστιακό του βάθος 10 χιλιόμετρα.

Αρχικά, ανακοινώθηκε ότι ο σεισμός ήταν 7,2 Ρίχτερ, ενώ το USGS ενημέρωσε αργότερα ότι ο σεισμός ήταν 6,9 βαθμών.

Τα μέσα ενημέρωσης της Ταϊβάν μετέδωσαν ότι στην πόλη Γιούλι ένα χαμηλό κτίριο το οποίο στέγαζε ένα παντοπωλείο κατέρρευσε και έχει ήδη ξεκινήσει επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό όσων βρίσκονται στα ερείπια. Δύο άνθρωποι φέρεται να έχουν απεγκλωβιστεί, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

2 survivors have been rescued from the collapsed building in Yuli township in #Taiwan where 2 more are still being trapped inside. The 6.9 magnitude #earthquake hit the eastern part of the island Sunday afternoon after it was hit by a earthquake Saturday night. #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/EyjTtvjAdr