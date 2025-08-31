ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τα περιοδικά που απευθύνονται στο LGBTQ+ κοινό αντιμετωπίζουν διακρίσεις από τους διαφημιστές, προειδοποιούν οι εκδότες

Η αντι-DEI εκστρατεία στις ΗΠΑ και οι διαφημιστές που αποφεύγουν να συνεργαστούν με τα έντυπα που απευθύνονται στην LGBTQ+ κοινότητα και άλλες μειονότητες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Οι εκδόσεις που απευθύνονται στο LGBTQ+ κοινό αντιμετωπίζουν διακρίσεις από τους διαφημιστές, προειδοποιούν οι εκδότες Facebook Twitter
Φωτ: Unsplash
0

Οι εκδότες περιοδικών που απευθύνονται στην LGBTQ+ κοινότητα και άλλες μειονότητες καταγγέλλουν πως αντιμετωπίζουν διακρίσεις, καθώς οι διαφημιστές αποφεύγουν να συνεργαστούν μαζί τους μετά από πολιτικές επιθέσεις κατά των εκστρατειών για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη (DEI).

Η εποχή όπου υπήρχε συνεργασία με ΛΟΑΤΚΙ+ εκδόσεις φαίνεται πως έχει τελειώσει, σύμφωνα με σημαντικά στελέχη από τον χώρο των Μέσων.

Ο Tag Warner, διευθύνων σύμβουλος του Gay Times, ανέφερε ότι το έντυπό του, το οποίο γνώριζε ανάπτυξη στην ψηφιακή αγορά των ΗΠΑ, έχασε το 80% των διαφημιζόμενών του την τελευταία χρονιά, με απώλειες άνω των 5 εκατ. λιρών σε αναμενόμενα έσοδα από διαφήμιση.

Ο Warner αποδίδει αυτή τη δραματική στροφή στην αντι-DEI (διαφορετικότητα, ισότητα και ένταξη) εκστρατεία που μαίνεται στις ΗΠΑ. «Γνωρίζουμε ότι τα Μέσα και το μάρκετινγκ αντιμετωπίζουν δύσκολους καιρούς ούτως ή άλλως, αλλά όταν σκεφτόμαστε οργανώσεις που δεν ασχολούνται με θέματα διαφορετικότητας, δεν πλήττονται όσο εμείς», σχολίασε. «Είναι απλά μιας παλιάς κοπής διάκριση – δεν χρειάζεται να έχει επιχειρηματικό νόημα ή να είναι λογική. Η διάκριση είναι διάκριση».

Η Nafisa Bakkar, συνιδρύτρια του περιοδικού Amaliah που προωθεί τη φωνή των μουσουλμάνων γυναικών, περιγράφει την «αλλαγή κλίματος» από τις εταιρείες και τους διαφημιστές, με το παλιό ενδιαφέρον για διακρίσεις και ένταξη να έχει τελειώσει. «Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην ‘ασφάλεια του brand’, που κατά την γνώμη μου σημαίνει ‘δεν θέλουμε να προκαλέσουμε αναταραχή’».

«Πολλοί που είχαν προσληφθεί για να προωθούν τη διαφορετικότητα έχουν απολυθεί»

O Ibrahim Kamara, ιδρυτής της νεανικής πλατφόρμας GUAP με διαφορετικό κοινό, επιβεβαιώνει μια σημαντική μεταβολή από το 2020, όπου η ενέργεια και το δημόσιο προφίλ υπέρ της διαφορετικότητας έχουν μειωθεί. «Ήταν σχεδόν σαν σήμα τιμής να δηλώνει κανείς ότι στηρίζει κοινότητες. Τώρα, πολλοί που είχαν προσληφθεί για να προωθούν τη διαφορετικότητα έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους».

Ο Darren Styles της Stream Publishing, που εκδίδει το Attitude, δήλωσε ότι πολλά brand είναι προσεκτικά, καθώς φοβούνται τους πολέμιους των LGBTQ+ θεμάτων, αλλά η πλειονότητα «κρατά τη θέση της ή και ενισχύει τη στάση της». Παράλληλα, ανησυχεί για την άνοδο του συντηρητικού κόμματος του Nigel Farage στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν έχει ιστορική στήριξη στην LGBTQ+ κοινότητα.

Ο Mark Berryhill, διευθύνων σύμβουλος της equalpride που εκδίδει μεγάλα αμερικανικά ΛΟΑΤΚΙ+ έντυπα, δήλωσε ότι οι πολιτικές συνθήκες κάνουν πιο σημαντικό να παρουσιαστεί η συνεργασία με τέτοια έντυπα ως καθαρά επιχειρηματική επιλογή. «Προσπαθούμε να πείσουμε τις μάρκες ότι η συνεργασία μαζί μας είναι σωστή επιχειρηματικά, όχι μόνο φιλανθρωπία ή επειδή νιώθουν τύψεις».

Με πληροφορίες από The Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βραβείο Πολάρι: Ακυρώθηκε η απονομή που τιμά τη ΛΟΑΤΚΙ+ λογοτεχνία μετά τις αντιδράσεις - Ο λόγος

Πολιτισμός / Βραβείο Πολάρι: Ακυρώθηκε η απονομή που τιμά τη ΛΟΑΤΚΙ+ λογοτεχνία στη Βρετανία μετά τις αντιδράσεις - Ο λόγος

Στα φετινά βραβεία είχε συμπεριληφθεί συγγραφέας που έχει αυτοχαρακτηριστεί ως «τερφ» και στηρίζει την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ - Τι απαντούν οι διοργανωτές
LIFO NEWSROOM
«Φοβάμαι να πάω στο σινεμά»: Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ φιλί στο «Lightyear» τρομοκράτησε τον Snoop Dogg

Διεθνή / «Φοβάμαι να πάω στο σινεμά»: Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ φιλί στο «Lightyear» τρομοκράτησε τον Snoop Dogg

Ο Αμερικανός ράπερ είπε ότι ένιωσε «φοβισμένος» όταν πήγε τον εγγονό του στον κινηματογράφο και χρειάστηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το ομόφυλο ζευγάρι που εμφανίζεται στην ταινία
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισπανία: Η στιγμή που ακτιβίστριες ρίχνουν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια

Διεθνή / Ισπανία: Η στιγμή που ακτιβίστριες ρίχνουν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια

Διαμαρτυρόμενες για την κυβερνητική απραξία απέναντι στις καταστροφικές φωτιές, οι δύο γυναίκες έριξαν την μπογιά στην πρόσοψη του διάσημου καθεδρικού ναού και συνελήφθησαν
LIFO NEWSROOM
Η εβδομάδα της κρίσης για την Κίνα: Οι στρατηγικές κινήσεις της στην παγκόσμια σκακιέρα

Διεθνή / Η εβδομάδα της κρίσης για την Κίνα: Οι στρατηγικές κινήσεις της στην παγκόσμια σκακιέρα

Αυτή η εβδομάδα για το Πεκίνο είναι μια ευκαιρία για επίδειξη στρατιωτικής, πολιτικής, και οικονομικής ισχύος, καθώς και της ικανότητας του να προσφέρει εναλλακτικές σε μια απρόβλεπτη εποχή
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της, Μοχάμεντ Σινουάρ

Διεθνή / Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της, Μοχάμεντ Σινουάρ

Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες»
LIFO NEWSROOM
Μεξικό: Μία ολόκληρη «πόλη» έχει εξαφανισθεί από το 2007 που κηρύχθηκε ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών

Διεθνή / Μεξικό: Μία ολόκληρη «πόλη» έχει εξαφανισθεί από το 2007 που κηρύχθηκε ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών

Περισσότερα από 130.000 άτομα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενα στο Μεξικό - Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα από συγγενείς, φίλους αγνοουμένων, καθώς και ακτιβιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων
LIFO NEWSROOM
Μπρους Γουίλις: Ζει σε διαφορετικό σπίτι από την οικογένειά του - Η σύζυγός του απαντά για την κριτική που δέχεται

Διεθνή / Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του αποκάλυψε ότι ο σταρ ζει σε διαφορετικό σπίτι και δέχτηκε κριτική

Η Έμα Χέμιγνκ Γουίλις μιλά για τη «δυσκολότερη απόφαση» που κλήθηκε να πάρει και την κριτική που έχει δεχθεί εν μέσω της μάχης του Μπρους Γουίλις με την άνοια
LIFO NEWSROOM
Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Διεθνή / Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ακύρωσε τις θεωρήσεις εισόδου που είχαν χορηγηθεί σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής (PA) και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), ενώ έχει αρνηθεί σε άλλους να υποβάλουν αίτηση για βίζα
LIFO NEWSROOM
 
 