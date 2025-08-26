Βραβείο Πολάρι: Ακυρώθηκε η απονομή που τιμά τη ΛΟΑΤΚΙ+ λογοτεχνία στη Βρετανία μετά τις αντιδράσεις - Ο λόγος

Το βραβείο Πολάρι που τιμά τη ΛΟΑΤΚΙ+ λογοτεχνία στη Βρετανία, ακύρωσε φέτος την απονομή, λόγω της διαμάχης που ξέσπασε σχετικά με την ένταξη του συγγραφέα Τζον Μπόιν στη λίστα με τις υποψηφιότητες.

Ο Τζον Μπόιν έχει αυτοχαρακτηριστεί σε άρθρο του στον Ιρλανδικό Independent ως «τερφ». Ο όρος προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Trans-Exclusionary Radical Feminist, δηλαδή «ριζοσπαστικός φεμινιστής που αποκλείει τα τρανς άτομα», θεωρώντας πως η γυναικεία ταυτότητα αποδίδεται μόνο από βιολογικά χαρακτηριστικά.

Ο όρος «τερφ» χρησιμοποιείται λοιπόν, για να περιγράψει άτομα συνήθως που αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινιστές και δεν θεωρούν τις τρανς γυναίκες, γυναίκες ή/και αποκλείουν τα τρανς άτομα από τα φεμινιστικά κινήματα και τον αγώνα για ισότητα. Τα ίδια τα άτομα που περιγράφονται έτσι, συνήθως δεν αποδέχονται αυτόν τον χαρακτηρισμό για τον εαυτό τους.

Από μια συνολική μακρά λίστα 24 υποψηφίων, 16 συγγραφείς και δύο κριτές αποσύρθηκαν από το φετινό βραβείο, και περισσότεροι από 800 συγγραφείς και εργαζόμενοι στον εκδοτικό κλάδο υπέγραψαν μια δήλωση διαμαρτυρίας για την ένταξη του Τζον Μπόιν, του συγγραφέα που είναι περισσότερο γνωστός για το μυθιστόρημα «Το αγόρι με τις ριγέ πιτζάμες».

Βραβείο Πολάρι: Τι λένε οι διοργανωτές

Η διοργάνωση του βραβείου Πολάρι δήλωσε, πριν από μια εβδομάδα, ότι αποφάσισε να «αναστείλει την απονομή φέτος», ενώ παράλληλα αυξάνει την «εκπροσώπηση των τρανς και των μη συμμορφούμενων με το φύλο κριτών στις επιτροπές για όλα τα βραβεία», προχωρώντας παράλληλα σε «μια αναθεώρηση της διαχείρισης».

«Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν ένας εορτασμός της εξαιρετικής ΛΟΑΤΚΙ+ λογοτεχνίας επισκιάστηκε από πόνο και θυμό, κάτι που ήταν επώδυνο και οδυνηρό για όλους τους εμπλεκόμενους και ζητούμε συγγνώμη από όλους όσους έχουν επηρεαστεί», πρόσθεσε.

Οι διοργανωτές του βραβείου δήλωσαν ότι είχαν «πολλές συζητήσεις» με συγγραφείς, κριτές, ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς χρηματοδότησης σχετικά με τον αντίκτυπο της επιλογής του Μπόιν στη μακρά λίστα και «πώς μπορούμε να μάθουμε από αυτήν την εμπειρία και να προχωρήσουμε μπροστά».

«Είμαστε μια μικροσκοπική επιχείρηση που λειτουργεί με καλή θέληση και μικρά κεφάλαια χρηματοδότησης και χορηγίας για 15 χρόνια και θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε με καλή πίστη», κατέληξε η δήλωση.

Η διοργάνωση είχε αναφέρει προηγουμένως στον Guardian ότι ήταν «δεσμευμένη να προχωρήσει» με το φετινό βραβείο. Σε δήλωση στις 7 Αυγούστου, ανέφερε ότι ο Μπόιν είχε συμπεριληφθεί στη μακρά λίστα «με βάση την αξία» και ότι ήταν «αναπόφευκτο ακόμα και εντός της κοινότητάς μας, να μπορούμε κατά καιρούς να έχουμε ριζικά διαφορετικές θέσεις σε ουσιαστικά ζητήματα».

Σύμφωνα με τη θέση διαμαρτυρίας κατά της συμπερίληψης του Μπόιν στη λίστα, που ήταν απάντηση στη δήλωση των διοργανωτών στις 7 Αυγούστου, ο συγγραφέας «έχει συνδεθεί δημόσια και κατηγορηματικά με αισθήματα αποκλεισμού των τρανς ατόμων», επικαλούμενοι το άρθρο στον Ιρλανδικό Independent στο οποίο ο Μπόιν εξέφρασε την υποστήριξή του στην Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και περιέγραψε τον εαυτό του ως «συνάδελφο terf».

Μεταξύ των εκατοντάδων που υπέγραψαν τη δήλωση διαμαρτυρίας, ήταν η Alice Oseman, συγγραφέας του Heartstopper, μαζί με τους συγγραφείς Nikesh Shukla, Julia Armfield, Naoise Dolan και Seán Hewitt.

Η συγγραφέας Nicola Dinan, η οποία κέρδισε το πρώτο βραβείο βιβλίου Polari πέρυσι για το μυθιστόρημά της «Bellies», παραιτήθηκε από τη φετινή κριτική επιτροπή για το πρώτο βραβείο. Ο δημοσιογράφος της Guardian, Jason Okundaye, ζήτησε να αφαιρεθεί το βιβλίο του «Revolutionary Acts» από τη λίστα του πρώτου βραβείου βιβλίου φέτος, ενώ ο Andrew McMillan απέσυρε το βιβλίο του «Pity».

Γράφοντας στην εφημερίδα Guardian την περασμένη εβδομάδα, ο Okundaye δήλωσε ότι το βραβείο «αφορούσε πάντα ολόκληρη την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ και επομένως έρχεται σε αντίφαση να συμπεριλαμβάνεται κάποιος που αποκλείει τα τρανς άτομα».

Βραβείο Πολάρι: Η αντίδραση του Μπόιν

Απαντώντας στην αντιπαράθεση, ο Μπόιν είπε ότι φαινόταν «παράλογο και λάθος» το γεγονός ότι οι πρωτοεμφανιζόμενοι συγγραφείς που αποσύρονταν, έχαναν μια ευκαιρία, προσθέτοντας ότι αν επέστρεφαν, θα ζητούσε από τους κριτές να μην εξετάσουν τη νουβέλα του, «Earth», για τη βραχεία λίστα.

Γράφοντας στην εφημερίδα Telegraph την Τρίτη, χαρακτήρισε την απόφαση της διοργάνωσης να ακυρώσει τη διαδικασία και την επονομή «ενδιαφέρον παράδειγμα αυτοακύρωσης», υποστηρίζοντας ότι κανείς από τους διοργανωτές δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του. «Αν το είχαν κάνει, ίσως να είχε βρεθεί μια πιο ευτυχισμένη λύση».

Με πληροφορίες από Guardian και ΒΒC