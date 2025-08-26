ΔΙΕΘΝΗ
«Φοβάμαι να πάω στο σινεμά»: Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ φιλί στο «Lightyear» τρομοκράτησε τον Snoop Dogg

Ο Αμερικανός ράπερ είπε ότι ένιωσε «φοβισμένος» όταν πήγε τον εγγονό του στον κινηματογράφο και χρειάστηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το ομόφυλο ζευγάρι που εμφανίζεται στην ταινία

Φωτ: Getty Images
Ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής μετά τις ομοφοβικές δηλώσεις του για την ταινία κινουμένων σχεδίων Lightyear της Pixar.

Μιλώντας στο podcast It’s Giving (μέσω του Entertainment Weekly, o καλλιτέχνης είπε ότι ένιωσε «φοβισμένος» όταν πήγε τον εγγονό του στον κινηματογράφο και χρειάστηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το ομόφυλο ζευγάρι που εμφανίζεται στην ταινία.

«Ο εγγονός μου, στη μέση της ταινίας, με ρωτά: “Παππού Σνούπ; Πώς μπορεί μια γυναίκα να κάνει παιδί με μια άλλη γυναίκα; Είναι κι οι δύο γυναίκες!”», αφηγήθηκε. «Σκέφτηκα: “Δεν ήρθα εδώ γι’ αυτό. Ήρθα απλώς να δω μια ταινία”. Με αναστάτωσε. Σκέφτηκα “φοβάμαι να ξαναπάω σινεμά”. Ρίχνετε πάνω μου ερωτήματα που δεν ξέρω πώς να τα απαντήσω. Αυτά είναι παιδιά. Πρέπει να τους δείχνουμε κάτι τέτοιο σε αυτήν την ηλικία; Θα κάνουν ερωτήσεις. Κι εγώ δεν έχω την απάντηση».

Το Lightyear, spin-off του Toy Story που κυκλοφόρησε το 2022, παρουσιάζει δύο μητέρες να μεγαλώνουν το παιδί τους και περιλαμβάνει το πρώτο φιλί μεταξύ ομόφυλου ζευγαριού σε ταινία της Disney/Pixar.

Η επιλογή αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό της Disney, με ορισμένα στελέχη να προτείνουν την αφαίρεση της σκηνής. Ωστόσο, εργαζόμενοι και υποστηρικτές της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αντέδρασαν έντονα, καταγγέλλοντας «λογοκρισία στην απεικόνιση ομόφυλης στοργής». Τελικά, η σκηνή παρέμεινε στην ταινία.

Ο Κρις Έβανς, που δανείζει τη φωνή του στον Μπαζ Λάιτγιαρ, είχε τονίσει τότε: «Είναι υπέροχο και με κάνει χαρούμενο. Αλλά είναι απογοητευτικό που ακόμη θεωρείται θέμα συζήτησης. Ο στόχος είναι να φτάσουμε στο σημείο όπου η εκπροσώπηση είναι αυτονόητη και δεν χρειάζεται ειδική μνεία».

Snoop Dogg: Η κατακραυγή στα κοινωνικά δίκτυα

Οι δηλώσεις του Σνούπ Ντογκ χαρακτηρίστηκαν από πολλούς χρήστες στο X ως ομοφοβικές, με αρκετούς να υπογραμμίζουν ότι τα παιδιά είναι συχνά πιο δεκτικά σε νέες ιδέες από ό,τι οι ίδιοι οι γονείς τους.

«Πάντα μιλούν για ‘επιβολή ατζέντας’ όταν πρόκειται για ομόφυλο φιλί, αλλά κανείς δεν ενοχλείται με τα ετερόφυλα ζευγάρια που φιλιούνται ή με τις αμήχανες σεξουαλικές σκηνές. Απλώς πες ότι είσαι μισαλλόδοξος και τελείωσε», σχολίασε ένας χρήστης.

Άλλος πρόσθεσε: «Φοβάται να δει ομόφυλο φιλί σε μια χώρα με ανεξέλεγκτη ένοπλη βία, ρατσισμό, απελάσεις και έναν πρόεδρο με ποινικό μητρώο;».

Ένας τρίτος έγραψε: «Αν σε τρομάζει η ύπαρξη των γκέι, τότε ίσως καλύτερα να μείνεις στο σπίτι».

Με πληροφορίες από Variety

