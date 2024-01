Τα μπλόκα των αγροτών οδεύουν προς την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε πολλές χώρες της Ευρώπης υποχρεώνουν την ΕΕ να συζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης την κρίση που έχει ξεσπάσει στον κλάδο.

Οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους ήδη σε Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, αλλά και Ελλάδα, με τις κινητοποιήσεις να συνεχίζονται σχεδόν δύο εβδομάδες.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζει την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπου οι αγρότες σχεδιάζουν να διαδηλώσουν.

Αν και η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφορά κυρίως το ζήτημα της Ουκρανίας, στην ατζέντα θα μπει και η κρίση με τους αγρότες, οι οποίοι έχουν αποκλείσει μεγάλους εθνικούς δρόμους σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Brussels tonight, where dozens of tractors - some predict up to 1000 - are rolling into the capital as part of recent European farmer protests pic.twitter.com/kbwlm8UM98