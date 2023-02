Συρία: Πυραυλική επίθεση στη Δαμασκό - Πληροφορίες για 15 νεκρούς

Ισραηλινή πυραυλική επίθεση, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί, σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Δαμασκό.

Συγκεκριμένα, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για 15 νεκρούς ενώ ο συριακός στρατός αναφέρει ότι πέθαναν 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένας στρατιώτης.

Η επίθεση έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην συνοικία Καφρ Σούσα της συριακής πρωτεύουσας, όπου ένα κτήριο που βρίσκεται κοντά σε ιρανικό πολιτιστικό κέντρο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς και άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Συρία, η οποία μετρά τις πληγές της από τον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 5.800 ανθρώπους και περισσότερους από 46.000 στην Τουρκία.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ έχει εξαπολύσει επανειλημμένως επιθέσεις κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Συρία, στη διάρκεια του 11ετούς εμφυλίου πολέμου, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει φιλοϊρανούς μαχητές.

Israel just bombed a residential building in Damascus, Syria.



Is Israel competing with the earthquake? pic.twitter.com/fMuKmcadKj