Συντριβή αεροσκάφους στη Νότια Κορέα: «Άκουσα πουλιά - Εξερράγη ο κινητήρας», λέει επιζών

Επιζών, μέλος του πληρώματος στο μοιραίο αεροσκάφος που συνετρίβη στη Νότια Κορέα περιέγραψε την τρομακτική στιγμή που κατάλαβαν ότι είχε εκραγεί ένας κινητήρας.

Μόλις δύο άνθρωποι - και οι δύο μέλη του πληρώματος, πιστεύεται ότι επέζησαν μεταξύ των 181 ατόμων που επέβαιναν στην πτήση της Jeju Air, ενός Boeing 737-800 που συνετρίβη στη Νότια Κορέα. Οι υπόλοιποι 179 χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η επίσημη καταγραφή θεωρούνται πλέον όλοι νεκροί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 177 σοροί, αναμέσά τους και ορισμένοι για τους οποίους δεν έχει καταστεί να αναγνωριστούν, καθώς μετά την πρόσκρουση του αεροπλάνου σε τοιχίο, το Boeing μετατράπηκε σε μια φλεγόμενη μάζα.

Το μέλος του πληρώματος, το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί και νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο, δήλωσε ότι ένας από τους κινητήρες του αεροπλάνου εξερράγη καθώς πλησίαζε το αεροσκάφος στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Μουάν στις 8:30 π.μ. τοπική ώρα.

Μια αεροσυνοδός, εκ των δύο μελών πληρώματος που επέζησαν της συντριβής του αεροσκάφους, φέρεται να δήλωσε στο πρακτορείο Yonhap ότι «καπνός βγήκε από έναν από τους κινητήρες και στη συνέχεια εξερράγη». Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της διάσωσής της φέρεται να υποστήριξε ότι άκουσε για σμήνος πουλιών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

A plane with 181 people has crashed at Muan Airport in South Korea. The firefighting agency reports only two survivors, with all others presumed dead. The Jeju Air flight, returning from Thailand, crashed during landing. Shane Hahm has the latest from Seoul. #BREAKING pic.twitter.com/wnKdnoJYxb