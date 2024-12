Συντριβή αεροσκάφους στη Νότια Κορέα: Βίντεο από τη στιγμή της καταστροφής

Οι περισσότεροι από τους 181 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της εταιρείας Jeju Air το οποίο συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, εκτιμάται πως είναι νεκροί, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο πηγές του στο πυροσβεστικό σώμα.

Το δυστύχημα με τη συντριβή αεροσκάφους στη Νότια Κορέα πιθανόν προκλήθηκε από «σύγκρουση με πουλιά, που οδήγησε σε δυσλειτουργία του συστήματος προσγείωσης», με βάση προκαταρκτικές πληροφορίες του Yonhap. Κατά την προσγείωσή του, το αεροσκάφος χτύπησε πάνω σε έναν τσιμεντένιο φράχτη και διαλύθηκε.

Εικόνες που μεταδόθηκαν αποτυπώνουν τη στιγμή της καταστροφής, που φαίνεται πως στοίχισε τη ζωή σε 179 ανθρώπους.

👀🚨BREAKING: Video capturing the last moments of Jeju Air Flight 2216's crash in South Korea has emerged. The plane was carrying 175 passengers along with 6 crew members. Current updates show 28 deaths and the successful rescue of two individuals.pic.twitter.com/5Uo1T4ihZI