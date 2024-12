Συντριβή αεροσκάφους στη Νότια Κορέα: Μόλις δύο από τους 181 επιβαίνοντες βρέθηκαν ζωντανοί

Μόλις δυο άνθρωποι, μέλη του πληρώματος - άνδρας και γυναίκα - κατορθώθηκε να ανασυρθούν ζωντανοί από το ουραίο τμήμα του κουφαριού αεροσκάφους της εταιρείας Jeju Air με 181 επιβαίνοντες που συνετρίβη αφού προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το πυροσβεστικό σώμα.

Με άλλα λόγια, ο αριθμός των θυμάτων, από τη συντριβή αεροσκάφους στη Νότια Κορέα προεξοφλείται πως θα φθάσει τους 179 νεκρούς.

Στο αεροσκάφος, τύπου Boeing 737-8AS, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Μπανγκόκ, την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, επέβαιναν «175 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος», κατά τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την ίδια πηγή.

Tragedy in South Korea: At least 28 dead as Jeju Air flight crashes at Muan Airport 🛫🔥 The plane, arriving from Bangkok, veered off the runway, igniting a deadly fire. Rescue efforts are ongoing, with 2 survivors reported. #SouthKorea #PlaneCrash #JejuAir #BreakingNews pic.twitter.com/QqZO4ZiYn6