Συνελήφθη ο YouTuber Τζακ Ντόχερτι για κατοχή ναρκωτικών στο Μαϊάμι

Ο YouTuber, με περισσότερους από 15 εκατ. ακόλουθους, βρισκόταν στη μέση του δρόμου προσπαθώντας να αλληλεπιδράσει με αστυνομικούς ενώ κατέγραφε βίντεο

Συνελήφθη ο YouTuber Τζακ Ντόχερτι για κατοχή ναρκωτικών στο Μαϊάμι
Ο Τζακ Ντόχερτι / Φωτ: Miami Beach Police Department
Ο δημοφιλής YouTuber Τζακ Ντόχερτι συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μαϊάμι, κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα σύλληψης που δημοσίευσαν αμερικανικά ΜΜΕ, ο 22χρονος βρισκόταν στη μέση του δρόμου προσπαθώντας να αλληλεπιδράσει με αστυνομικούς ενώ κατέγραφε βίντεο, με αποτέλεσμα να εμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων. Οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν και στη συνέχεια προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκε «μισό πορτοκαλί, ωοειδές χάπι με την ένδειξη 3», συμβατό με αμφεταμίνη κατηγορίας Schedule II, καθώς και τρία έτοιμα τσιγάρα που οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι περιείχαν κάνναβη, ουσία που παραμένει παράνομη για ψυχαγωγική χρήση στη Φλόριντα.Η διαδικτυακή περσόνα του Ντόχερτι

Ο Ντόχερτι έχει γίνει γνωστός για τα προκλητικά του βίντεο,  από φάρσες και δημόσιες αντιπαραθέσεις μέχρι ελεγχόμενες «ακροβασίες» όπως το «με πέταξαν από κρουαζιερόπλοιο» ή το «τράκαρα περιπολικό». Συχνά προκαλεί αγνώστους στον δρόμο και στη συνέχεια «κρύβεται» πίσω από τον σωματοφύλακά του, κάτι που έχει τροφοδοτήσει τη δημοφιλία του αλλά και επικρίσεις.

Συνολικά διαθέτει πάνω από 15 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, 10 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok και 2,8 εκατομμύρια στο Instagram.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Ντόχερτι έχει εξασφαλίσει νομική εκπροσώπηση. Εκπρόσωπος που αναφέρεται στα κοινωνικά του δίκτυα δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Με πληροφορίες από BBC

