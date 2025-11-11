ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Στη φυλακή ο ιερέας YouTuber και ακόμη τρεις κατηγορούμενοι

Έξι από τους οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
LifO Newsroom
Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο αυτοαποκαλούμενος ως αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογιτών, πρώην μοντέλο αλλά και YouTuber κι ένας ακόμα παλαιοημερολογίτης ιερέας για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα, Τρίτη (11/11) ενώπιον του ανακριτή.

Ακόμα το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους μία 43χρονη για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα κι ένας 38χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο.

Η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τετάρτη (12/11).

Στο κύκλωμα συμμετείχαν συνολικά τρεις παλαιοημερολογίτες ιερείς. Από τη δράση τους, εμπόριο ναρκωτικών και διακίνηση μεταναστών, το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε τουλάχιστον 105.000 ευρώ.

Έξι από τους οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Κατά περίπτωση, έχει ασκηθεί εναντίον τους και ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κάποιοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.

Τα μέλη του κυκλώματος κάλυπταν τη δράση τους με συσσίτια τα βράδια σε τοξικοεξαρτημένους στη γειτονιά της οδού Λιοσίων. 

Ελλάδα

