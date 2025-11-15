ΔΙΕΘΝΗ
«Beast Land»: Ο MrBeast εγκαινίασε θεματικό πάρκο στη Σαουδική Αραβία

Η κίνηση εντάσσεται στη Vision 2030 του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που στοχεύει στη διαφοροποίηση της οικονομίας από το πετρέλαιο και στον πλήρη μετασχηματισμό της σαουδαραβικής κοινωνίας

Η Σαουδική Αραβία προσθέτει ακόμη ένα μεγάλο όνομα στη λίστα των celebrities που προσελκύει στο πλαίσιο της στρατηγικής της να μετατραπεί σε διεθνή κόμβο ψυχαγωγίας και τουρισμού.  Μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τη Ναόμι Κάμπελ και τη Σοφία Βεργκάρα, σειρά είχε ο MrBeast – ο δημοφιλέστερος YouTuber στον κόσμο, με πάνω από 100 δισ. συνολικές προβολές.

Ο 27χρονος δημιουργός, κατά κόσμον Τζέιμς Ντόναλντσον, βρέθηκε στο Ριάντ για τα εγκαίνια του Beast Land, ενός θεματικού πάρκου εμπνευσμένου από τα viral endurance challenges που κάνουν τα βίντεό του παγκόσμια φαινόμενα. Το πάρκο, φωτισμένο με μπλε νέον, συνδυάζει rollercoasters με ζωντανές δοκιμασίες τύπου «American Gladiator», όπως παιχνίδια ταχύτητας όπου οι παίκτες αποκλείονται θεαματικά.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη μέρα των εγκαινίων «μία από τις καλύτερες της ζωής του», εξηγώντας πως το πάρκο δίνει στους θαυμαστές του την ευκαιρία να «μπουν» στο σύμπαν των βίντεών του.

Η Σαουδική Αραβία αλλάζει πρόσωπο

Η κίνηση εντάσσεται στη Vision 2030 του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που στοχεύει στη διαφοροποίηση της οικονομίας από το πετρέλαιο και στον πλήρη μετασχηματισμό της σαουδαραβικής κοινωνίας. Η χώρα που μέχρι πριν από μια δεκαετία είχε απαγορευμένα σινεμά και συναυλίες, σήμερα διοργανώνει το Riyadh Season, μια θεαματική γιορτή ψυχαγωγίας που κρατά σχεδόν έξι μήνες.

Η προσέλκυση διεθνών προσωπικοτήτων με υπέρογκα συμβόλαια –όπως τα πάνω από 200 εκατ. δολάρια του Ρονάλντο– είναι κεντρικό εργαλείο της στρατηγικής αυτής.

Ο MrBeast, με 70% του κοινού του εκτός ΗΠΑ, σημείωσε ότι η επιλογή της Σαουδικής Αραβίας συνδέεται επίσης με τη δυνατότητα αξιοποίησης μεγάλων και σύγχρονων στούντιο για τη νέα σεζόν των βίντεό του.

Δεν λείπουν οι αντιδράσεις

Ο YouTuber έχει κατά καιρούς προκαλέσει αντιδράσεις· πρόσφατα, το Μεξικό κινήθηκε νομικά εναντίον εταιρείας που συνεργάστηκε μαζί του για γυρίσματα σε αρχαιολογικό χώρο με πυραμίδες των Μάγια.

Παρά τις κατά καιρούς ενστάσεις, το Beast Land αποτελεί ακόμη ένα βήμα της Σαουδικής Αραβίας προς τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου χάρτη ψυχαγωγίας — ενός χάρτη στον οποίο θέλει να πρωταγωνιστήσει.

Με πληροφορίες από Reuters


 

