Το επικό τρολάρισμα του Lil Nas X σε «Χριστιανούς διαδηλωτές» έξω από συναυλία του

Ο Lil Nas X απάντησε σε μια ομάδα διαδηλωτών έξω από τη συναυλία του Long Live Montero με τον καλύτερο τρόπο.

Ο τραγουδιστής είχε ταξιδέψει στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης στο πλαίσιο της πρώτης του περιοδείας, όταν η παρουσία του φέρεται να προσέλκυσε μια ομάδα διαδηλωτών.

Σε ανάρτηση στο Twitter, ένας θαυμαστής μοιράστηκε βίντεο από τη συγκέντρωση, γράφοντας: «Χριστιανοί *φέρεται να* διαμαρτύρονται έξω από τη συναυλία του Lil Nas X στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης κατά τη διάρκεια της Long Live Montero Tour».

Christians are *reportedly* protesting outside of Lil Nas X’s Boston, Massachusetts show during the Long Live Montero Tour. pic.twitter.com/JWFBg3n7Z2 — 𝙈𝘼𝙅𝙊𝙍 🌟 STAR WALKIN 9/23 (@lilnasxmajor) September 18, 2022

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Ο Ιησούς είναι Θεός. Ακόμα και οι δαίμονες το γνωρίζουν» και «Μετανοήστε και πιστέψτε στο Ευαγγέλιο».

Το σκηνικό από μια ελαφρώς διαφορετική οπτική γωνία ανέβασε ένας άλλος χρήστης του Twitter.

One I took pic.twitter.com/L4maAu0EFe — Marcel Taylor メ𝟢 (@MarcelT_1776) September 18, 2022

Προφανώς στους διαδηλωτές είχε διαφύγει ότι ο Lil Nas X είναι ο βασιλιάς των τρολ - και ο τρόπος που αντιμετώπισε την συγκέντρωση διαμαρτυρίας δεν διέφερε καθόλου.

Σύμφωνα με το Twitter του, ο Lil Nas X «είπε στην ομάδα [του] να τους στείλει πίτσα», καθώς η διαμαρτυρία ήταν «πολύ καλό promo».

just told my team to send them pizza, this is really good promo! https://t.co/ZUyh9peQuG — SAFFA (@LilNasX) September 19, 2022

Αργότερα επέστρεψε στο Twitter με νέο μήνυμα, όπου ενημέρωνε ότι ενώ η ομάδα δεν ήθελε την πίτσα, εκείνος «ερωτεύτηκε κατά λάθος έναν από τους ομοφοβικούς διαδηλωτές».

update: they didn’t want the pizza but i accidentally fell in love with one of the homophobic protestors https://t.co/5vPAw0XlIr pic.twitter.com/vlAsnZwcAD — SAFFA (@LilNasX) September 19, 2022

Στο βίντεο, οι διαδηλωτές φαίνονται να αρνούνται την πίτσα λέγοντας: «Σας ευχαριστούμε, το εκτιμούμε, αλλά όχι ευχαριστώ».

Στη συνέχεια, εστιάζει στο πρόσωπο ενός ατόμου με τη συνοδεία του τραγουδιού «Mystery of Love» από την ταινία «Call Me By Your Name».

«Μπορείς να τον αλλάξεις. Το έχεις, κολλητέ», ανέφερε ένας φαν κάτω από το tweet του τραγουδιστή, στο οποίο εκείνος απάντησε: «Μου λείπει ήδη».

You can change him. U got this bestie — Izzy (@6up50h) September 19, 2022

Ο Lil Nas X βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια παγκόσμια περιοδεία 30 ημερών, παρουσιάζοντας το βραβευμένο από τους κριτικούς ντεμπούτο άλμπουμ του «Montero».