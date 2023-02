Συνελήφθη επειδή έβγαλε βόλτα ένα μοσχάρι στην Κόκκινη Πλατεία- «Το αγόρασα για να μην το φάνε»

Μια Αμερικανίδα συνελήφθη και τιμωρήθηκε με πρόστιμο από ρωσικό δικαστήριο σήμερα επειδή έβγαλε βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας ένα μοσχάρι, ισχυριζόμενη ότι το αγόρασε για να το σώσει από σφαγή, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η γυναίκα δήλωσε στο TASS ότι ήθελε να σώσει το ζώο από τη σφαγή. «Το αγόρασα για να μην το φάνε. Και ήθελα να του δείξω την πρωτεύουσα, είναι πολύ όμορφο», είπε.

Η Αλίσια Ντέι, 34 ετών θα αναγκαστεί να πληρώσει πρόστιμο 20.000 ρούβλια (285 δολάρια) για παρεμπόδιση πεζών σε μια μη εξουσιοδοτημένη διαμαρτυρία και καταδικάστηκε σε 13 ημέρες «διοικητικής κράτησης» σε μια ξεχωριστή κατηγορία για ανυπακοή αστυνομικών εντολών.

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνει την Ντέι να εξηγεί ότι χρησιμοποίησε έναν οδηγό για να φέρει το μοσχάρι στην Κόκκινη Πλατεία με αυτοκίνητο, ανέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Ήθελα να δείξω στο ζώο ένα όμορφο μέρος στην όμορφη χώρα μας», είπε η Ντέι.

Here’s an unusual one: a Moscow court has sentenced U.S. citizen Alicia Day to 13 days in jail for disobeying the police. The animal rights activist apparently bought a cow through the Avito marketplace and then decided to show it Red Square. Um, okay. https://t.co/oAWXjQ0KO1 pic.twitter.com/5mDEByFd9u

Η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν προέβη σε κάποιο σχόλιο όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση.

Η Ντέι ζει σε ένα προάστιο της Μόσχας έχοντας τουριστική βίζα, ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, και είχε προβεί σε παρόμοιες πράξεις διαμαρτυρίας στο παρελθόν σε άλλες χώρες.

Το 2019, η εφημερίδα Daily Mail ανέφερε ότι «διέσωσε» ένα γουρούνι που ονόμασε Jixy Pixy από σφαγή στη δυτική Αγγλία, το μετέφερε στο Λονδίνο με ταξί και το πήγαινε για βόλτες και σε γεύματα σε εστιατόρια, αλλά αναγκάστηκε να το παραδώσει σε μια φιλοζωική οργάνωση αφού ο ιδιοκτήτης του ζώου ανακάλυψε ότι το κρατούσε σε ένα μικρό διαμέρισμα.

An activist who was walking a calf was detained on Red Square



The media wrote that Alicia Day is a US citizen, while she herself calls herself a Chinese woman who has been living in Russia for a long time. pic.twitter.com/x31xMpBnYU