Συνάντηση Ζελένσκι με τους πρωθυπουργούς της Τσεχίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας, στο Κίεβο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε απόψε συνάντηση με τους πρωθυπουργούς της Τσεχίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας, στο Κίεβο.

Πρόκειται για τους πρώτους ξένους ηγέτες που επισκέπτονται την ουκρανική πρωτεύουσα, από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος.

Η δημοσιογράφος Χάνα Λιουμπάκοβα δημοσίευσε στο Twitter βίντεο από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τους πρωθυπουργούς της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι, της Τσεχίας Πετρ Φιάλα και της Σλοβενίας Γιάνεζ Γιάνσα.

#Ukraine In Kyiv, President @ZelenskyyUa met with the prime ministers of Poland, Czechia and Slovenia. This is an important gesture of solidarity and support from foreign leaders pic.twitter.com/H9Rzuv9TM3

Νωρίτερα, ο Πολωνός και ο Τσέχος πρωθυπουργός δημοσίευσαν στα social media φωτογραφίες, στους οποίους κάθονται γύρω από τραπέζι, κοιτάζοντας χάρτες. Μαζί τους ήταν και ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης, Γιάροσλαβ Καζίνσκι.

«Εδώ, στο Κίεβο που μαστίζεται από τον πόλεμο, γράφεται ιστορία. Εδώ η ελευθερία μάχεται ενάντια στον κόσμο της τυραννίας. Εδώ κρέμεται από μία κλωστή το μέλλον μας. Η ΕΕ υποστηρίζει την Ουκρανία, που μπορεί να υπολογίζει στη βοήθεια φίλων. Φέραμε αυτό το μήνυμα στο Κίεβο σήμερα», έγραψε ο Μοραβιέτσκι στην ανάρτησή τους.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f