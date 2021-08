Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας Τζον Κίρμπι, προσθέτοντας ότι παραμένει ασαφές αν υπάρχουν θύματα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έκρηξη σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ», έγραψε στο Twitter ο Κίρμπι, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν έχει σαφείς πληροφορίες για το αν υπάρχουν τυχόν θύματα.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας.

Explosion outside Kabul airport in Afghanistan, US Pentagon confirms, but casualties unclear https://t.co/kyo6oSlhax — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 26, 2021

#BREAKING #Afghanistan #Kabul The French embassy in Kabul warns of the possibility of a second attack. The WSJ reports that at least three American soldiers have been injured in the blast. pic.twitter.com/uWo5epdWFG — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) August 26, 2021

🚨 | NEW: People being taken to hospital after the Kabul explosion



pic.twitter.com/HvxLb65qQT — News For All (@NewsForAllUK) August 26, 2021

Δεκατρείς νεκροί, μεταξύ των οποίων και παιδιά

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά σκοτώθηκαν ενώ πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπουλ, ανέφερε αργότερα πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν.

Νωρίτερα, το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, έκανε λόγο για 11 νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί ξένοι.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών ενδέχεται να είναι και τρεις Αμερικανοί στρατιώτες.

Σύμφωνα με μία στρατιωτική πηγή η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

Η Βρετανία εργάζεται κατεπειγόντως για να διαπιστώσει τι συνέβη

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εργάζεται κατεπειγόντως για να διαπιστώσει τι συνέβη στην Καμπούλ και τον αντίκτυπο αυτού του γεγονότος στις συνεχιζόμενες προσπάθειες απεγκλωβισμού από το Αφγανιστάν.

Η Τουρκία κάνει λόγο για δύο εκρήξεις

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο χωριστές εκρήξεις σημειώθηκαν έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματισμοί στις τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.

ΗΠΑ και Γαλλία καλούν τους πολίτες τους να φύγουν αμέσως από την περιοχή

Την ίδια ώρα, η αμερικανική πρεσβεία κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ να «φύγουν αμέσως». μετά την έκρηξη που σημειώθηκε και τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρεσβευτής στο Αφγανιστάν Νταβίντ Μαρτινόν προειδοποίησε ότι μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να πλήξει το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μετά την επίθεση αυτοκτονίας.

«Προς όλους τους φίλους μας στο Αφγανιστάν: αν βρίσκεστε κοντά στις πύλες του αεροδρομίου, φύγετε όσο το δυνατό γρηγορότερα, μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να σημειωθεί», έγραψε ο Μαρτινόν στο Twitter.

À tous nos amis afghans : si vous êtes près des portes de l’aéroport, éloignez-vous de toute urgence et mettez-vous à l’abri. Une deuxième explosion est possible. — David Martinon (@david_martinon) August 26, 2021

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Times, δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των Βρετανών στρατιωτών από την επίθεση που σημειώθηκε στην Πύλη Αμπέι, απέναντι από το ξενοδοχείο Μπάρον. Επίσης, μια πηγή των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν θύματα ούτε μεταξύ των Γερμανών στρατιωτών.