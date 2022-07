Συναγερμός στη δυτική Ευρώπη για τον καύσωνα - Εκατοντάδες νεκροί, ολέθριες πυρκαγιές

Οι δασικές πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία και την Ισπανία συνεχίζουν και σήμερα το καταστροφικό τους έργο και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εν μέσω του καύσωνα που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές σε πολλές περιοχές της δυτικής Ευρώπης.

Περίπου 14.000 ανθρώπους, μόνιμους κατοίκους και παραθεριστές, αφορά η εκκένωση στην περιφέρεια Ζιρόντ της Γαλλίας. Περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

«Έχουμε μια πυρκαγιά που θα συνεχίσει να εξαπλώνεται όσο δεν σταθεροποιείται», είπε ο Βενσάν Φεριέ, ο αντιπεριφερειάρχης της Λανγκόν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Πολλές δασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία τις τελευταίες ημέρες. Στη Ζιρόντ σήμερα εκτιμάται ότι έχουν παραδοθεί στις φλόγες 100.000 στρέμματα γης. Τα 38 από τα 96 διαμερίσματα της Γαλλίας έχουν τεθεί εξάλλου σε «πορτοκαλί» συναγερμό λόγω του καύσωνα που αναμένεται ότι θα κορυφωθεί την Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς.

Southwest Europe has entered the sixth day of a summer heatwave that has triggered devastating forest fires in France, Portugal, Spain and Greece.



