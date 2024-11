«Συλλογική τιμωρία των Παλαιστινίων»: Η περιγραφή των βομβαρδισμών παιδιών στη Γάζα

Ο καταξιωμένος χειρουργός μεταμοσχεύσεων Νιζάμ Μαμόντε εξήγησε ενώπιον Βρετανών βουλευτών πώς το Ισραήλ διεξάγει συλλογική τιμωρία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, περιγράφοντας αναλυτικά όσα έζησε εκεί.

Ο Βρετανός Νιζάμ Μαμόντε εργάστηκε εθελοντικά στην Ιατρική Βοήθεια για Παλαιστίνιους στη Γάζα από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2024. Ενώ εργαζόταν στο Νοσοκομείο Nasser, ως αρχίατρος, περιέθαλψε θύματα από ισραηλινά drones και κατέθεσε ενώπιον του βρετανικού κοινοβουλίου τη σκόπιμη στόχευση αμάχων, ιδιαίτερα παιδιών. Ο Μαμόντε περιέγραψε επίσης πώς διεξήγαγε χειρουργική επέμβαση σε ένα παιδί που είχε πυροβοληθεί από drone ενώ βρισκόταν χτυπημένο στο έδαφος, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στη Γάζα.

Ο Μαμόντε είπε με σαφή, κατηγορηματικό τόνο ότι καθημερινά περιέθαλπτε παιδιά που είχαν στοχοποιηθεί εσκεμμένα από ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μετά από βομβιστικές επιθέσεις.

"day after day, operating on children who would say, 'I was lying on the ground after a bomb had dropped & this quadcopter came down & hovered over me & shot me', & that's clearly a deliberate act & it was a persistent act"



Professor Nizam Mamode giving evidence to MPs yesterday pic.twitter.com/D5HWGoGGfl — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) November 13, 2024

«Δεν έχουμε δει πουθενά αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα»

Σε μία μαρτυρία που χαρακτηρίστηκε οδυνηρή, μιλώντας σε Βρετανούς βουλευτές την Τρίτη, ο Μαμόντε μίλησε για όλα τα πεδία συγκρούσεων που έχει εργαστεί, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας στη Ρουάντα, τονίζοντας όμως πως τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι έμπειροι συνάδελφοί του στη Γάζα «δεν είχαν δει ποτέ τίποτα, σε τέτοια κλίμακα».

"There doesn't seem to be a front line. There just seems to be 1.4m people trapped, they can't leave, & having bombs dropped on them on a daily basis, and then drones coming in and shooting them... we saw the results of it"



Professor Nizam Mamode giving evidence to MPs yesterday pic.twitter.com/WLZ1QIbd4M — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) November 13, 2024

Είπε ότι τουλάχιστον μία ή δύο φορές την ημέρα, σημειώνονταν «μαζικά ατυχήματα», που σημαίνει ότι 10 έως 20 άνθρωποι σκοτώνονταν και έως και 40 τραυματίζονταν σοβαρά. Εκτίμησε ότι τουλάχιστον το 60% των ανθρώπων που χρειάστηκαν περίθαλψη όσο βρισκόταν εκεί ο ίδιος, ήταν γυναίκες και παιδιά.

This is Surgeon Nizam Mamode’s Testimony from his time working in Gaza’s Nasser Hospital



It is worse than we thought



Full video in tweet below pic.twitter.com/ZlAfwTSYOd — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) November 12, 2024

Παιδιά μας λένε πως τα πυροβόλησε drone μετά από βομβαρδισμό

«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέβαιναν και χτυπούσαν αμάχους, παιδιά», είπε ο Μαμόντε στα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Ανάπτυξης σε μια ακρόαση που επικεντρώθηκε στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. «Αυτό δεν είναι περιστασιακό. Αυτό συνέβαινε καθημερινά, μέρα με τη μέρα κάναμε χειρουργείο σε παιδιά που έλεγαν: "Ήμουν ξαπλωμένος στο έδαφος αφού έπεσε μια βόμβα και αυτό το drone κατέβηκε, αιωρήθηκε από πάνω μου και με πυροβόλησε"».

Ο ίδιος εργαζόταν στο Νοσοκομείο Nasser στη νότια Γάζα για ένα μήνα μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου για τη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Medical Aid for Palestine (MAP). Είπε επίσης ότι πέρασε ολόκληρο τον μήνα στο νοσοκομείο εν μέρει επειδή δεν ήταν ασφαλές να ταξιδεύει, αλλά και επειδή το Ισραήλ βομβάρδισε τον ξενώνα του MAP στη νότια Γάζα τον Ιανουάριο, μια πράξη που ο Μαμόντε πιστεύει ότι ήταν σκόπιμη.

«Ο μεγαλύτερος φόβος μου όσο ήμουν εκεί ότι θα με σκοτώσουν οι Ισραηλινοί»

«Όλοι αυτοί οι ξενώνες βρίσκονται στους υπολογιστές του ισραηλινού στρατού και έχουν χαρακτηριστεί ασφαλή σπίτια, οπότε η υπόθεση μου είναι ότι ήταν μια σκόπιμη επίθεση και ο στόχος πίσω από αυτήν είναι να αποθαρρύνει τους ανθρωπιστές να έρθουν στη Γάζα», είπε ο Μαμόντε.

Απέδωσε τον ίδιο στόχο σε πέντε ισραηλινές επιθέσεις σε κομβόι οχημάτων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας ενώ βρισκόταν στη Γάζα.

Η βουλευτής των Εργατικών και η πρόεδρος της επιτροπής Sarah Champion ζήτησε από τον Mamode να διευκρινίσει εάν εννοούσε ότι απατεώνες ελεύθεροι σκοπευτές πυροβολούσαν τα τεθωρακισμένα οχήματα.

«Όχι, όχι», είπε. «Αυτός είναι ο ισραηλινός στρατός που έρχεται και πυροβολεί σκόπιμα».

Ο Μαμόντε είπε ότι του δόθηκαν «πολύ σαφείς οδηγίες» σχετικά με το τι πρέπει να κάνει όταν ταξιδεύει σε κομβόι του ΟΗΕ ενώ βρίσκεται στη Γάζα. «Οι πόρτες θα είναι κλειδωμένες όταν ξεκινάμε. Μην ξεκλειδώσετε τις πόρτες, εάν ο στρατός σας πυροβολήσει και σας διατάξει να βγείτε. Μην βγείτε από το όχημα», είπε ότι του είχαν πει. «Πρόκειται για συνοδεία του ΟΗΕ. Έχει τη λέξη ΟΗΕ με μεγάλα γράμματα στο πλάι και δύο φορές την εβδομάδα, μεταφέρει περίπου 30 με 40 εργαζομένους στον τομέα της βοήθειας από διαφορετικούς οργανισμούς μέσα και έξω».

Ο Μαμόντε είπε ότι έπρεπε να επιλέξει αν θα κοιμηθεί σε ένα ζεστό δωμάτιο μέσα στο νοσοκομείο ή έξω σε σκάλες όπου ήταν πιο δροσερές, αλλά όπου τα drones «είχαν τη δυνατότητα να με εντοπίσουν». «Ο μεγαλύτερος φόβος μου όσο ήμουν εκεί ήταν να σκοτωθώ από τους Ισραηλινούς», είπε ακόμα

«Βγάζαμε σκουλήκια από τις πληγές»

Ο 62χρονος χειρούργος «έσπασε» τρεις φορές κατά τη διάρκεια της διήγησής του, καθώς παρείχε λεπτομερείς αναφορές για τους ασθενείς του, συμπεριλαμβανομένου ενός 8χρονου κοριτσιού που είπε ότι αιμορραγούσε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια της επέμβασης ένα Σάββατο βράδυ. «Ζήτησα μια μπατονέτα και μου είπαν "όχι άλλες μπατονέτες", είπε, κομπιάζοντας και σταματώντας την ομιλία του για λίγο.

"a medical student.. described how the women had all been lined up & been told to strip.. made to stand for hours like that.. when they told her she could go they wouldn't give her a clothes back"



Professor Mamode on how the Israeli army humiliates healthcare workers in Gaza pic.twitter.com/meQWdfCJ5g — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) November 13, 2024

H έλλειψη ιατρικών προμηθειών λόγω του ότι το Ισραήλ δεν επέτρεψε τη βοήθεια στη Γάζα περιλάμβανε αποστειρωμένα γάντια, σεντόνια και παυσίπονα, αλλά και βασικά είδη όπως σαπούνι και σαμπουάν, που οδήγησαν σε συνθήκες ανθυγιεινής, εξήγησε.

«Είδα δεν ξέρω πόσες πληγές με σκουλήκια μέσα τους. Ένας από τους συναδέλφους μου έβγαλε σκουλήκια από το λαιμό ενός παιδιού στην εντατική», είπε. «Υπήρχαν μύγες στο χειρουργείο που κάθονταν στις πληγές».

Drones είναι προγραμματισμένα να πυροβολούν και κάνουν χειρότερο κακό από τις σφαίρες

Αυτός και οι συνάδελφοί του εντόπισαν ένα μοτίβο τραυμάτων - τρεις έως τέσσερις πυροβολισμούς στην αριστερή και δεξιά πλευρά του θώρακα και επίσης στη βουβωνική χώρα - που προκλήθηκαν από drones. «Αυτό πιστεύαμε ότι ήταν εκ πρώτης όψεως απόδειξη ενός αυτόνομου drone ή ημι-αυτόνομου drone, επειδή ένας άνθρωπος ως χειριστής δεν θα μπορούσε να πυροβολήσει με τον βαθμό ακρίβειας τόσο γρήγορα», είπε ο Μαμόντε. Εξήγησε επίσης ότι τα σφαιρίδια που εκτοξεύουν κυρίως τα περισσότερα drones είναι πιο καταστροφικά από σφαίρες που διαπερνούν ένα σώμα κατευθείαν. Τα σφαιρίδια, είπε, μένουν μέσα στα σώματα και τα μολύνουν.

Ένα επτάχρονο αγόρι - ένα από τα παιδιά που είχε πει στον Μαμόντε - ότι είχε βομβαρδιστεί και στη συνέχεια χτυπήθηκε σκόπιμα από drone - μπήκε στο νοσοκομείο με το στομάχι του να κρέμεται έξω από το στήθος του και άλλα τραύματα στο συκώτι του, σπλήνα, έντερο και αρτηρίες.

«Επέζησε από αυτό και βγήκε μια εβδομάδα αργότερα», είπε. «Αν είναι ακόμα ζωντανός, δεν ξέρω».

«Δεν είδαμε ποτέ μαχητές της Χαμάς»

Όταν ένας βουλευτής ρώτησε τον Μαμόντε αν είχε δει τη Χαμάς ενώ δούλευε, ο γιατρός γέλασε.

«Γελάω γιατί αυτή ήταν μια ερώτηση που έκανα όταν έφτασα εκεί. "Έτσι είναι και η Χαμάς στο νοσοκομείο;" Και απλώς γέλασαν μαζί μου», είπε.

«Είπαν: "Δεν υπάρχει Χαμάς. Υπάρχουν μερικοί μαχητές που κρύβονται σε σήραγγες. Δεν υπάρχει Χάμας. Δεν υπήρξε ποτέ καμία Χαμάς στο νοσοκομείο. Όλοι μισούν τη Χαμάς».

Ο Μαμόντε είπε ότι σε άλλες ζώνες συγκρούσεων, οι μαχητές συνήθως έρχονται με όπλα με προφανή τρόπο.

«Δεν είδαμε ποτέ τίποτα από αυτά. Μας επέτρεπαν να πηγαίνουμε όπου θέλαμε στο νοσοκομείο», είπε. «Μπορεί να υπήρχε τούνελ από κάτω. Ποιος ξέρει; Αλλά αν η Χαμάς πηγαινοερχόταν στο νοσοκομείο, θα ήταν αρκετά εμφανές».

«Τον πήραν και τον σκότωσαν»

Οι Παλαιστίνιοι συνάδελφοί του είπαν στον Μαμόντε ότι όταν οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο νοσοκομείο τον Φεβρουάριο, σκοτώνοντας μέλη του προσωπικού και βάζοντάς τους σε ομαδικό τάφο με ασθενείς, πολλοί άλλοι συνάδελφοί του είχαν συλληφθεί.

Ένας από αυτούς ήταν άθεος. «Μισούσε τη Χαμάς και, πριν από τον πόλεμο, ήταν πολύ θορυβώδης για αυτά τα πράγματα. Απλώς πίστευε ότι το Ισλάμ ήταν ηλίθιο και νόμιζε τη Χαμάς ηλίθια», είπε ο Μαμόντε ότι του είχαν πει.

«Απλώς τον πήραν και τον σκότωσαν. Αυτό συμβαίνει. Από όσο μπορώ να δω, δεν έχει σημασία ποιος είσαι στη Γάζα. Αν είσαι Παλαιστίνιος στη Γάζα, είσαι στόχος», είπε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στέλνουν όπλα στο Ισραήλ παρά την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα