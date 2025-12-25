Σε βομβαρδιστικό Β-2 με τον Τραμπ ο Νετανιάχου: To AI βίντεο από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Συγκυβερνήτης σε βομβαρδιστικό Β-2 με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε AI βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου εμφανίζεται στο πιλοτήριο ενός βομβαρδιστικού B-2, ίδιου τύπου με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατά των ιρανικών πυρηνικών υποδομών, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Και οι δύο φορούν μαύρα γυαλιά πιλότου, είναι ντυμένοι με κοστούμια και παρουσιάζονται να πετούν πάνω από μια έρημο, στην οποία διακρίνονται εγκαταστάσεις αδιευκρίνιστης χρήσης, παραπέμποντας εμμέσως στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Προς τη νίκη μας» γράφει το γραφείο Νετανιάχου, βάζοντας το hashtag «έξι μήνες» στο βίντεο που έρχεται περίπου έξι μήνες μετά τους βομβαρδισμούς- κατά τη διάρκεια του πολέμου- των 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, μετά τους οποίους το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θεωρείται ότι έχει δεχθεί σημαντικά πλήγματα.

Οι ευχές Τραμπ για τα Χριστούγεννα

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία των γιορτών του τέλους της χρονιάς ευχήθηκε ευτυχισμένα Χριστούγεννα «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», αναφερόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του, στους οποίους ο ρεπουμπλικάνος φορτώνει την υπαιτιότητα για όλα τα κακά του κόσμου.

«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν εντελώς», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Οικονομικές δυσχέρειες, κοινωνικές εντάσεις, διεθνείς ένοπλες συρράξεις: για τον Ντόναλντ Τραμπ, φταίχτης είναι πάντα, αναμφίβολα, το δημοκρατικό κόμμα, ιδίως ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, για όποια δυσκολία ενσκήπτει στη χώρα του και στον κόσμο γενικότερα.

Με τον χαρακτηρισμό «ριζοσπαστική αριστερά» ο Τραμπ- που περνά τις γιορτές στο Μαρ-α-Λάγκο- αναφέρεται συλλήβδην στους δημοκρατικούς κι όποιον του εναντιώνεται πολιτικά -- ακόμη και προσωπικότητες που χαρακτηρίζονται κεντρώες ή μετριοπαθείς.