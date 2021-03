Σύγκρουση τρένων στην Αίγυπτο: Πάνω από 30 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (Βίντεο)

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 84 τραυματίστηκαν σήμερα από τη σύγκρουση δύο τρένων βόρεια της πόλης Σοχάγκ στην Αίγυπτο

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο NILE TV μετέδωσε πως ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους 66, ωστόσο, το υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για 84 συνολικά τραυματίες.

🚨#BREAKING | The number of injured people as two trains collided in Upper Egypt's Sohag rises to 84. - Health Ministry



◾️32 killed, 84 injured#EgyptToday #BreakingNews #Egypt #Sohag #Africa | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين #مصر pic.twitter.com/FDT2vSBPL3