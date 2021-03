Δύο τρένα συγκρούστηκαν στην περιοχή Σοχάγκ, σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων από το Κάιρο, στη νότια Αίγυπτο.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Αιγύπτου και αξιωματούχους του υπουργείου Υγείας της χώρας, υπάρχουν τουλάχιστον 50 τραυματίες.

Πηγή ασφαλείας που επικαλείται το alarabiya αναφέρει ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Εικόνες από τα τοπικά δίκτυα δείχουν τα βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί.

🚨#BREAKING | It has been reported that 50 people were injured in a train accident in the city of Tahta of Sohag, Upper Egypt.#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارينhttps://t.co/NZuc89ghGe