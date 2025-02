Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στην Αριζόνα - Τουλάχιστον 2 νεκροί

Στην Αριζόνα των ΗΠΑ, δύο αεροσκάφη μικρού μεγέθους συγκρούστηκαν στον αέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές αεροπορικής ασφάλειας δήλωσαν ότι δύο άτομα επέβαιναν σε κάθε αεροπλάνο όταν έγινε η σύγκρουση, κοντά στο περιφερειακό αεροδρόμιο Μαράνα στα περίχωρα της πόλης Τούσον.

Το ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε ομαλά, ενώ το άλλο προσέκρουσε στο έδαφος κοντά σε έναν διάδρομο προσγείωσης και έπιασε φωτιά, δήλωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ, επικαλούμενο προκαταρκτικές πληροφορίες καθώς δεν είχαν φτάσει ακόμη στο σημείο οι ερευνητές του.

