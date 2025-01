Σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο: Δεν έχουν ανασυρθεί έως τώρα επιζώντες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για επιζώντες έπειτα από τη σύγκρουση αεροπλάνου της γραμμής με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού κοντά στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία οι εικόνες που αντικρίζουν οι διασώστες είναι εφιαλτικές, καθώς όπως λένε ήταν δύσκολο να καταλάβουν τι έβλεπαν. Το αεροπλάνο, είπαν, ήταν σε πολλά κομμάτια.

Δύο πηγές των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση επιβεβαιώνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ανασυρθεί επιζώντες.

Tουλάχιστον δεκαοκτώ πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου της γραμμής με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού κοντά στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον.

Eξαιτίας της σύγκρουσης το επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγή του στην αστυνομία της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

