Αριζόνα: Το αεροσκάφος του Βινς Νιλ των Mötley Crüe συγκρούστηκε με το αεροσκάφος του Βινς Βον

Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Αριζόνα, το απόγευμα της Δευτέρας: Το ένα ανήκει στον στον τραγουδιστή των Mötley Crüe, Βινς Νιλ και το άλλο στον ηθοποιό Βινς Βον, σύμφωνα με πληροφορίες.

Κατά το συμβάν, ένα άτομο έχασε τη ζωή του καθως το Learjet 35A, συγκρούστηκε με σταθμευμένο αεροσκάφος, ένα επιχειρηματικό τζετ Gulfstream 200, μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Scottsdale.

