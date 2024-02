Super Bowl: Πυροβολισμοί στην παρέλαση στο Κάνσας, αρκετοί τραυματίες

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στο Κάνσας μετά την παρέλαση των νικητών του Super Bowl, με την αστυνομία να κάνει λόγο για τραυματίες.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν δυτικά του σταθμού Union κοντά στο σημείο όπου χιλιάδες οπαδοί του Super Bowl είχαν συγκεντρωθεί για την παρέλαση των νικητών. Ο αριθμός των τραυματιών δεν είναι σαφής, αν και ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής είπε στο Associated Press ότι περίπου οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Δύο ένοπλοι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με την αστυνομία. Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αστυνομικούς να τρέχουν στον πολυσύχναστο σταθμό. Η πόλη γιόρταζε τη νίκη στο Super Bowl των Kansas City Chiefs.

«Πρέπει οι άνθρωποι να φύγουν από την περιοχή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ασφάλεια και να αποφύγουν το γκαράζ, προκειμένου να διευκολυνθεί η περίθαλψη των θυμάτων των πυροβολισμών», ανέφερε η αστυνομία.

BREAKING: 'Multiple Victims' in Super Bowl Parade Shooting in Kansas City



• Police respond to shooting at Kansas City Chiefs' victory rally at Union Station.



• Kansas City Fire Department confirms shooting, labels situation as "fluid."



• Shots fired west of Union Station;… pic.twitter.com/1VZ6tbrE6u — Breaking911 (@Breaking911) February 14, 2024