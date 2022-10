Στους Carolyn Bertozzi, Morten Meldal και Barry Sharpless απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημείας

Στους Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal και Barry Sharpless απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Χημείας.

Η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών ανακοίνωσε πως οι φετινοί νικητές τιμώνται «για την ανάπτυξη της χημείας "κλικ" και τη βιο-ορθογώνια χημεία».

«Το Νόμπελ Χημείας 2022 σχετίζεται με τη διευκόλυνση των δύσκολων διαδικασιών. Ο Barry Sharpless και ο Morten Meldal έθεσαν τα θεμέλια για μια λειτουργική μορφή χημείας – τη χημεία "κλικ" – στην οποία μοριακά δομικά στοιχεία κουμπώνουν μεταξύ τους γρήγορα και αποτελεσματικά. Η Carolyn Bertozzi έχει φέρει τη χημεία κλικ σε μια νέα διάσταση και τη χρησιμοποιεί σε ζωντανούς οργανισμούς» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

«Το φετινό Βραβείο Χημείας έχει να κάνει με το να μην περιπλέκουμε υπερβολικά τα πράγματα, αλλά να δουλεύουμε με το εύκολο και απλό. Λειτουργικά μόρια μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και με μια απλή διαδρομή» επεσήμανε ο Johan Aqvist, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Χημείας.

Αυτό είναι δεύτερο Νόμπελ που κερδίζει ο Barry Sharpless στην καριέρα του.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4