Το Νόμπελ Φυσικής στους Alain Aspect, John F. Clauser και Anton Zeilinger

Οι Alain Aspect, John F. Clauser και Anton Zeilinger είναι οι νικητές του φετινού Νόμπελ Φυσικής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών της Σουηδίας τιμώνται «για τα πειράματα με εμπλεκόμενα φωτόνια, για παραβίαση των ανισοτήτων Bell και την πρωτοπορία τους στην επιστήμη των κβαντικών πληροφοριών».

«Οι Alain Aspect, John Clauser και Anton Zeilinger έχουν διενεργήσει, ο καθένας τους, πρωτοποριακά πειράματα. (…) Τα αποτελέσματά τους άνοιξαν το δρόμο για μια νέα τεχνολογία που βασίζεται στην κβαντική πληροφορία» τονίστηκε.

Οι τρεις επιστήμονες θα μοιραστούν το χρηματικό έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ