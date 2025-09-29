«Στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα»: Τραμπ - Νετανιάχου σε τετ α τετ που ίσως αλλάξει τη μοίρα της Γάζας

Η συνάντηση Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ντόναλντ Τραμπ γίνεται κρίσιμη: ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες σχετικά με τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι ΗΠΑ προωθούν ένα νέο σχέδιο που φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Ο Νετανιάχου θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο — για τέταρτη φορά από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο — περισσότερο από κάθε άλλον ηγέτη. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, όμως, προετοιμάζονται για πιθανώς τεταμένη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ έγραψε: «Έχουμε πραγματική ευκαιρία για ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ. ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ, ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!!!»

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του στη Νέα Υόρκη αυτήν την εβδομάδα στα Ηνωμένα Έθνη, ο Τραμπ παρουσίασε ένα νέο 21-προτάσεων σχέδιο στους Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες για την κατάπαυση του πυρός: μόνιμη ανακωχή, απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Λωρίδα της Γάζας. Μια διεθνής επιτροπή θα εποπτεύει μία παλαιστινιακή επιτροπή που θα διοικεί την περιοχή σε μεταβατική περίοδο.

Ερωτηθείς για τις συνομιλίες περί Γάζας στο Fox News την Κυριακή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance δήλωσε πως αισθάνεται «πιο αισιόδοξος για το πού βρισκόμαστε τώρα απ’ ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγμή τους τελευταίους μήνες». Πρόσθεσε όμως: «Αυτά τα πράγματα μπορεί να εκτροχιαστούν την τελευταία στιγμή».

Ερωτηθείς επίσης για το σχέδιο που στηρίζει ο Τραμπ, ο Νετανιάχου είπε στο Fox: «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», προσθέτοντας: «Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά δουλεύουμε πάνω σε αυτό με την ομάδα του προέδρου Τραμπ, όπως μιλάμε. Ελπίζω να το πετύχουμε.»

Στην προκλητική ομιλία του στον ΟΗΕ την Παρασκευή, ο Νετανιάχου δεν αναφέρθηκε στο σχέδιο των 21 σημείων και επέμεινε ότι το Ισραήλ θα «ολοκληρώσει το έργο» έναντι της Χαμάς στη Γάζα και δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους — όπως ζητά μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ο Ισραηλινός ηγέτης επανέλαβε τους όρους του για τη λήξη του πολέμου: απελευθέρωση 48 ομήρων — εκ των οποίων πιστεύεται ότι οι 20 ζουν ακόμη — και το να παραδώσει τη Χαμάς τα όπλα της. Απέκλεισε επίσης οποιονδήποτε ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα, που ασκεί περιορισμένη αυτοδιοίκηση στη Δυτική Όχθη.

Αξιωματούχος του Ισραήλ είπε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι το Τελ Αβίβ «γνωρίζει» το σχέδιο που στηρίζουν οι ΗΠΑ, αλλά ότι «ό,τι και αν εφαρμοστεί θα είναι με τη συναίνεση του Ισραήλ. Τίποτα δεν θα συμβεί χωρίς αυτήν.»

Δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι υπάρχει «ανησυχία» και «χάος» μέσα στη διπλωματική αποστολή του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, υπονοώντας ότι διάφορες αραβικές κυβερνήσεις έπεισαν τον Τραμπ να υποστηρίξει ένα σχέδιο που «αντιβαίνει» στη θέση του Ισραήλ.

Πολλοί που γνωρίζουν το σχέδιο τόνισαν όμως ότι η πρόταση των ΗΠΑ ήταν ακόμη υπό διαπραγμάτευση και ότι τα προσχέδια που διέρρευσαν στα μέσα τις τελευταίες μέρες μπορούσαν ακόμα να αλλάξουν, ιδιαίτερα μετά τη συνάντηση Νετανιάχου—Τραμπ.

Η Χαμάς είπε την Κυριακή ότι δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση από διεθνείς μεσολαβητές και ότι οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία «ανταλλαγής ανακωχής-ομήρων» έχουν παγώσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου μετά από ισραηλινό χτύπημα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, που στόχευε τη ηγεσία της Χαμάς.

Υπό πίεση από υπερ-εθνικιστικούς πολιτικούς συμμάχους, ο Νετανιάχου διστάζει να τερματίσει την επιχείρηση κατά της Χαμάς μέχρι να επιτευχθεί «ολοκληρωτική νίκη» επί της παλαιστινιακής οργάνωσης. Αυτόν τον μήνα διεύρυνε τις επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, όπου εξακολουθούν να ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ, υπουργός Εθνικής Ασφαλείας της ακροδεξιάς, έγραψε το Σάββατο στο X: «Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν έχετε εντολή να τελειώσετε τον πόλεμο χωρίς την πλήρη ήττα της Χαμάς».

Με πληροφορίες από Wall Street Journal