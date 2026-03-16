Νέο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Η εντολή  στους αξιωματούχους που είχαν διοριστεί από τον πατέρα του

Νέο μήνυμα από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Ο 56χρονος ηγέτης του Ιράν, έδωσε εντολή στους αξιωματούχους που είχαν διοριστεί από τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να παραμείνουν στις θέσεις τους και να συνεχίσουν να εργάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, σύμφωνα με το μήνυμα που δημοσίευσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το μήνυμα αναφέρει: «Με το παρόν ανακοινώνω ότι, προς το παρόν, κανένας από αυτούς δεν χρειάζεται ανανέωση του διορισμού του. Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουν το έργο τους σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβαν κατά τη διάρκεια της ζωής».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γιατί ο Αλί Χαμενεΐ είχε επιφυλάξεις για τη διαδοχή του από τον γιο του, Μοτζτάμπα

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επιλέχθηκε ως διάδοχος του πατέρα του στις 8 Μαρτίου. Ωστόσο, δεν έχει εμφανιστεί ακόμη δημόσια από τότε που ορίστηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης, με τις φήμες για την κατάσταση της υγείας του να εντείνονται.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε -χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία- ότι ο Χαμενεΐ έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί» σε μία από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Το σχόλιο Γιουσέφ Πεζεσκιάν και Αμπάς Αραγτσί για την απουσία του Ιρανού ηγέτη

Στις 11 Μαρτίου, ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, Γιουσέφ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι «άκουσε αναφορές» πως ο ανώτατος ηγέτης είχε τραυματιστεί. «Ρώτησα αρκετούς φίλους που είχαν σχετικές επαφές, και μου είπαν ότι: με τη χάρη του Θεού, είναι ασφαλής και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, διαβεβαίωσε ότι ο ηγέτης του Ιράν είναι καλά στην υγεία του και διαχειρίζεται πλήρως την κατάσταση εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 56χρονος ηγέτης είναι «καλά» και «ελέγχει πλήρως τις εξελίξεις».

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν παραδεχθεί ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην ισραηλινή επίθεση που σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου, ωστόσο υποστηρίζουν ότι τα τραύματά του δεν είναι σοβαρά.



Με πληροφορίες από BBC

