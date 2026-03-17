ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στο «προπολεμικό καθεστώς τους»

Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό πλοίων καταφέρνουν σήμερα να περάσουν

The LiFO team
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΗΠΑ ΕΕ ΙΡΑΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική λειτουργία τους, προειδοποίησε απόψε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Η περιοχή αποτελεί ένα πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και έχει κλείσει από το Ιράν σε αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των πλοίων που διέπλεαν μέχρι πρόσφατα τα Στενά καταφέρνουν σήμερα να περάσουν.

Παραμένει περιορισμένη η κινητικότητα στα Στενά του Ορμούζ

Από περιοχή διερχόταν, σε κανονικές συνθήκες, περίπου το 20% του αργού πετρελαίου παγκοσμίως και σχεδόν το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

«Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς», προειδοποίησε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Σε δηλώσεις του, στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν την Τρίτη (17/03) στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος», μη θέλοντας να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, παρόλο που πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται βοήθεια.

«Δεν είναι καλοί για συνεργασία αν λένε ότι δεν πρόκειται να βοηθήσουν», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι είναι «απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ».

Υπό συζήτηση στην ΕΕ η επέκταση της αποστολής «Ασπίδες»

Οι υπουργοί Εξωτερικών της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ωστόσο, όπως σημείωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας, δεν προβλέπεται για την ώρα η επέκταση της εντολής της στα Στενά του Ορμούζ.

Αφού ολοκληρώθηκε το συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η Κάλας δήλωσε:

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση («Ασπίδες»), αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της».

Η ίδια υπογράμμισε, πως οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται «σε πολύ αρχικό στάδιο» και είχαν κυρίως χαρακτήρα «χαρτογράφησης» των πιθανών επιλογών. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε μια στρατιωτική σύγκρουση, ξεκαθάρισε.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» και «κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε.

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΤΡΑΜΠ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

Διεθνή / Σε αδιέξοδο ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι «πολύ επικίνδυνο» το σχέδιό του για πολεμικά πλοία

Τα προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ ξεκίνησαν μετά την 28η Φεβρουαρίου και τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, ξεκινώντας τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, φτάνοντας στην τρίτη εβδομάδα του
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Τραμπ: «Ήξερα για τα Στενά του Ορμούζ, όπως και ότι ο Μπιν Λάντεν θα επιτίθετο στους Δίδυμους Πύργους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε για ακόμη μία φορά πως στο βιβλίο του, με τίτλο «The America We Deserve», είχε προβλέψει την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ, ΧΑΜΕΝΕΪ, ΙΡΑΝ

Διεθνή / Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Από αουτσάιντερ ανώτατος ηγέτης του Ιράν - Η άνοδος μετά από έναν «πόλεμο» διαδοχής

Μετά από έναν ακήρυκτο «πόλεμο» διαδοχής, ανέλαβε την κορυφή της εξουσίας, επιβάλλοντας την ενότητα του ιρανικού κατεστημένου, ενώ ο ίδιος παραμένει ακόμη άφαντος στο κοινό.
THE LIFO TEAM
ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗ

Διεθνή / Αλί Λαριτζανί: «Τον εξοντώσαμε» διαμηνύει ο Νετανιάχου - Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την τύχη του

Προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλές ακόμη εκπλήξεις» που σχεδιάζονται, υπονοώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις
THE LIFO TEAM
ΣΕΞ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΑ Ζ

Διεθνή / Πώς είναι για ένα νέο ζευγάρι να παλεύει με τη στυτική δυσλειτουργία;

Το 50% των ανδρών αντιμετωπίζει άγχος απόδοσης, αλλά το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πλέον όλο και περισσότερο στους νεότερους άνδρες. Ένα ζευγάρι στα τέλη της εικοσαετίας του αποκαλύπτει πώς αυτό επηρέασε τη ζωή τους
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΠΥΡΑΥΛΟΣ

Διεθνή / Τραμπ: Bασίστηκε σε μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για να κατηγορήσει το Ιράν για τη φονική επίθεση στο σχολείο

Σύμφωνα με τον Guardian, η αρχική εκτίμηση των ΗΠΑ, που υπεδείκνυε ότι ο πύραυλος ήταν ιρανικής προέλευσης, απορρίφθηκε σχεδόν αμέσως, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπόθεσης
THE LIFO TEAM
 
 