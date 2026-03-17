Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στο «προπολεμικό καθεστώς τους»

Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική λειτουργία τους, προειδοποίησε απόψε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Η περιοχή αποτελεί ένα πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και έχει κλείσει από το Ιράν σε αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των πλοίων που διέπλεαν μέχρι πρόσφατα τα Στενά καταφέρνουν σήμερα να περάσουν.

Παραμένει περιορισμένη η κινητικότητα στα Στενά του Ορμούζ

Από περιοχή διερχόταν, σε κανονικές συνθήκες, περίπου το 20% του αργού πετρελαίου παγκοσμίως και σχεδόν το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

«Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς», προειδοποίησε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Σε δηλώσεις του, στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν την Τρίτη (17/03) στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος», μη θέλοντας να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, παρόλο που πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται βοήθεια.

«Δεν είναι καλοί για συνεργασία αν λένε ότι δεν πρόκειται να βοηθήσουν», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι είναι «απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ».

Υπό συζήτηση στην ΕΕ η επέκταση της αποστολής «Ασπίδες»

Οι υπουργοί Εξωτερικών της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ωστόσο, όπως σημείωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας, δεν προβλέπεται για την ώρα η επέκταση της εντολής της στα Στενά του Ορμούζ.

Αφού ολοκληρώθηκε το συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η Κάλας δήλωσε:

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση («Ασπίδες»), αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της».

Η ίδια υπογράμμισε, πως οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται «σε πολύ αρχικό στάδιο» και είχαν κυρίως χαρακτήρα «χαρτογράφησης» των πιθανών επιλογών. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε μια στρατιωτική σύγκρουση, ξεκαθάρισε.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» και «κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε.