Τι κάνει το πολύ χρήμα στους ανθρώπους;

Για δύο μήνες, ο Lane Brown μίλησε με ανθρώπους ακραίου πλούτου για το πώς τα χρήματα άλλαξαν τον τρόπο που σκέφτονται. Οχι μόνο για το status και την κατανάλωση, αλλά και για κάτι πιο πεζό και πιο αποκαλυπτικό: τη μοναξιά, τις φιλίες, την υποχρέωση και τον λογαριασμό στο τέλος του δείπνου.

Το νέο μεγάλο κομμάτι του New York Magazine δεν προσπαθεί να αποδείξει ότι ο ακραίος πλούτος κάνει όλους τους ανθρώπους ίδιους. Κάνει κάτι πιο ενδιαφέρον: ρωτά τι αλλάζει στην καθημερινή ζωή όταν οι οικονομικοί περιορισμοί εξαφανίζονται. Ο Lane Brown μίλησε με ανθρώπους που απέκτησαν ή κληρονόμησαν τεράστια περιουσία και κατέγραψε όχι μια ενιαία θεωρία, αλλά διαφορετικές εκδοχές του ίδιου φαινομένου.

Αυτό που προκύπτει πρώτο είναι η απομόνωση. Ενας Ευρωπαίος επιχειρηματίας θυμάται τη στιγμή που είδε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια να μπαίνουν στον λογαριασμό του και λέει ότι, αντί για θρίαμβο, ένιωσε κυρίως αποσταθεροποίηση και μοναξιά. Το ίδιο μοτίβο επανέρχεται στο κείμενο με διαφορετικές μορφές: μεγαλύτερα σπίτια, πιο ιδιωτικά ταξίδια, πιο προστατευμένα περιβάλλοντα, λιγότερη τριβή με τους άλλους. Ο πλούτος δεν αγοράζει μόνο άνεση. Αγοράζει και απόσταση.

Το δεύτερο εύρημα είναι ότι η κατανάλωση χάνει πολύ γρήγορα τη μαγεία της. Αρκετοί από τους συνομιλητές του Brown λένε ότι το καινούργιο αυτοκίνητο, τα ακριβά αντικείμενα ή τα πολυτελή ψώνια παύουν σύντομα να δίνουν πραγματική ευχαρίστηση. Ενας συνομιλητής λέει ότι παλιά χαιρόταν με ένα ζευγάρι ακριβά sneakers, ενώ τώρα δεν παίρνει την ίδια ικανοποίηση ούτε από πολύ μεγαλύτερες αγορές. Ενας άλλος λέει ότι το μόνο που του έδωσε ξανά αίσθηση διέγερσης ήταν μια επένδυση ενός εκατομμυρίου δολαρίων στην OpenAI.

Ισως το πιο έξυπνο και πιο αποκαλυπτικό σημείο του άρθρου είναι ότι η συζήτηση γύριζε ξανά και ξανά στον λογαριασμό του εστιατορίου. Ο Brown τον χρησιμοποιεί σαν καθημερινή μικρογραφία του πλούτου. Αν είσαι ο πλούσιος της παρέας και πληρώσεις, μπορεί να φανεί ότι επιδεικνύεσαι ή ότι περιμένεις ευγνωμοσύνη. Αν δεν πληρώσεις, μπορεί να φανείς μικρόψυχος ή προσποιητά ταπεινός. Ενας από τους συνομιλητές του λέει ότι έχει μάθει να ζει με αυτή την αμηχανία και συνήθως πληρώνει ο ίδιος. Παραδέχεται όμως και κάτι πιο σκοτεινό: κάποιες φορές αναρωτιέται αν οι άλλοι θέλουν πραγματικά να κάνουν παρέα μαζί του ή αν απλώς ξέρουν ότι θα καλύψει τον λογαριασμό.

Το άρθρο επιμένει επίσης ότι ο πλούτος δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για όλους. Οι αυτοδημιούργητοι πλούσιοι περιγράφουν συχνότερα τα χρήματά τους ως επιβεβαίωση, δικαίωση ή προσωπικό επίτευγμα. Οι κληρονόμοι μιλούν πιο συχνά για ενοχή, αμηχανία ή ευθύνη. Ο φοροτεχνικός Ed McCaffery λέει μάλιστα ότι στους κληρονόμους βλέπει διαφορετικά μοτίβα ακόμη και ανά φύλο: οι γυναίκες, υποστηρίζει, τείνουν συχνότερα να προστατεύουν τον πλούτο, ενώ οι άνδρες συχνότερα θέλουν να τον «ξανακερδίσουν» μέσα από ριψοκίνδυνες επενδύσεις, για να νιώσουν ότι τους ανήκει πραγματικά.

Ο Mark Cuban λειτουργεί στο κείμενο ως αντίβαρο. Ο ίδιος λέει ότι τα χρήματα δεν τον άλλαξαν ουσιαστικά, αλλά του έδωσαν τη δυνατότητα να δρα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτή είναι ίσως και η πιο ισχυρή ιδέα του άρθρου: ότι ο ακραίος πλούτος δεν φτιάχνει απαραίτητα έναν νέο άνθρωπο, αλλά μεγεθύνει αυτόν που ήδη υπάρχει. Τη γενναιοδωρία, την ανασφάλεια, την απομόνωση, την απληστία ή την περιέργεια. Απλώς χωρίς τα καθημερινά όρια που συνήθως βάζει η κανονική ζωή.

Το κείμενο ακουμπά και κάτι ακόμη πιο σκοτεινό. Στο φόντο υπάρχουν οι Epstein files και η γενικότερη πολιτισμική εμμονή με τους πλούσιους ως ηθικά παραμορφωμένες φιγούρες. Ο Brown δεν λέει ότι όποιος έχει πολλά χρήματα καταλήγει τέρας. Βάζει όμως έναν ψυχοθεραπευτή να περιγράψει πώς η απομόνωση, ο κλειστός κύκλος επιβεβαίωσης, η απουσία συνεπειών και η επιβράβευση της κακής συμπεριφοράς μπορούν σταδιακά να οδηγήσουν σε ηθική στρέβλωση. Ο πλούτος, με άλλα λόγια, μπορεί να γίνει και σύστημα προστασίας από την πραγματικότητα.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν όλοι οι συνομιλητές προσπαθούν, έστω και αδέξια, να πιαστούν από κάτι που να τους θυμίζει ότι δεν έχουν αλλάξει εντελώς. Το άρθρο κλείνει με αυτή τη σχεδόν κωμική αλλά αποκαλυπτική λεπτομέρεια: πολλοί υπερπλούσιοι επιμένουν ότι παραμένουν τσιγκούνηδες σε μικροπράγματα. Ο ένας εκνευρίζεται με έναν πανάκριβο καφέ, ο άλλος δεν θέλει να πληρώσει πέντε σεντς για σακούλα στο σούπερ μάρκετ, ο Mark Cuban λέει ότι ακόμη θυμώνει όταν βλέπει πόσο κοστίζει το γάλα.

Σαν να μην προσπαθούν τόσο να σώσουν χρήματα, όσο να σώσουν μια παλιότερη ιδέα για τον εαυτό τους.