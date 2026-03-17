Βέλγος αριστοκράτης κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώτου πρωθυπουργού του Κονγκό Πατρίς Λουμούμπα

Ένας Βέλγος αριστοκράτης, που υπηρέτησε ως διπλωμάτης και Ευρωπαίος επίτροπος, θα δικαστεί για πιθανή εμπλοκή στη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα, του πρωθυπουργού του Κονγκό και ηγέτη της ανεξαρτησίας, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1961.

Ο κόμης Étienne Davignon, 93 ετών, ο τελευταίος εν ζωή από τους 10 Βέλγους που κατηγορούνται για εμπλοκή στη δολοφονία, διατάχθηκε την Τρίτη να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου για πιθανή συμμετοχή σε εγκλήματα πολέμου.

Ο Λουμούμπα ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό μετά την ανεξαρτησία της από το Βέλγιο το 1960, έπειτα από περίπου 75 χρόνια σκληρής αποικιοκρατικής κυριαρχίας.

Δολοφονήθηκε στην Κατάνγκα στις 17 Ιανουαρίου 1961, σε μια πράξη που, σύμφωνα με πορίσματα κοινοβουλευτικής επιτροπής το 2001, έγινε με την υποστήριξη της βελγικής κυβέρνησης.

Το 2011, ο γιος του Λουμούμπα κατέθεσε μήνυση κατά 10 Βέλγων πολιτών, κατηγορώντας τους για συνέργεια στη δολοφονία του πατέρα του. Αργότερα, και άλλα μέλη της οικογένειας προσχώρησαν στην υπόθεση.

Η δολοφονία του πρώτου δημοκρατικά εκλεγμένου πρωθυπουργού του Κονγκό αποτέλεσε καθοριστική στιγμή του Ψυχρού Πολέμου. Ενίσχυσε την επιρροή της Δύσης στο Κονγκό και, σύμφωνα με ιστορικούς, εμπόδισε τη χώρα να εξελιχθεί σε πραγματικά ανεξάρτητο κράτος τα επόμενα χρόνια.

Μετά τον θάνατό του, ο Λουμούμπα έγινε ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του αγώνα της Αφρικής ενάντια στην αποικιοκρατία. Οι συνθήκες της σύλληψης, των βασανιστηρίων και της δολοφονίας του έχουν αποτελέσει θέμα πολλών ταινιών και βιβλίων.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου, ο Davignon κατηγορείται για:

συμμετοχή σε εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με παράνομη κράτηση ή μεταφορά προστατευόμενου προσώπου βάσει των Συμβάσεων της Γενεύης,

στέρηση του δικαιώματος δίκαιης και αμερόληπτης δίκης σε αιχμαλώτους ή πληθυσμούς υπό κατοχή,

εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση εις βάρος του Λουμούμπα.

Ο Davignon εργαζόταν την εποχή της δολοφονίας ως ασκούμενος στο τμήμα αφρικανικών υποθέσεων του βελγικού υπουργείου Εξωτερικών, τόσο στο Βέλγιο όσο και στο Κονγκό.

Αργότερα έγινε σημαντική προσωπικότητα με ισχυρές διασυνδέσεις στους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς και βιομηχανικούς κύκλους. Γεννημένος το 1932, διετέλεσε επίσης επικεφαλής του γραφείου του υπουργού Εξωτερικών Paul-Henri Spaak, ενώ τις δεκαετίες του 1970 και 1980 ήταν επίτροπος της ΕΕ για την εσωτερική αγορά και τη βιομηχανία.

Η οικογένεια του Λουμούμπα χαρακτήρισε την απόφαση του εφετείου των Βρυξελλών «σημαντικό βήμα», καθώς αναγνωρίζει - έστω και καθυστερημένα - τη βαρύτητα των αποφάσεων που οδήγησαν στον θάνατό του.

Όπως δήλωσαν, το βελγικό δικαστικό σύστημα αρχίζει επιτέλους να αντιμετωπίζει τις ευθύνες του για πράξεις που έγιναν στο όνομα της αποικιοκρατίας. Για την οικογένεια, αυτό δεν είναι το τέλος του αγώνα, αλλά η αρχή μιας λογοδοσίας που άργησε πολύ.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο.

Με πληροφορίες από Financial Times