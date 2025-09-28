Νετανιάχου: «Ετοιμάζουμε σε νέα πρόταση εκεχειρίας με τον Τραμπ»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ συνεργάζεται με τον Λευκό Οίκο για μια νέα πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά στο Fox News. «Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του προέδρου Τραμπ αυτή τη στιγμή και ελπίζω να το κάνουμε πράξη».

Η δήλωση του Νετανιάχου έρχεται σε μια στιγμή που η διεθνής πίεση προς το Ισραήλ αυξάνεται ραγδαία, λόγω της συνεχιζόμενης ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 66.000, με περισσότερους από 168.000 τραυματίες. Ο ΟΗΕ θεωρεί τα στοιχεία αυτά αξιόπιστη εκτίμηση, αν και το υπουργείο δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε αμάχους και μαχητές.

Σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το σχέδιο, η νέα πρόταση του Λευκού Οίκου περιλαμβάνει 21 σημεία: άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς μέσα σε 48 ώρες, καθώς και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Οι ίδιοι αξιωματούχοι, μιλώντας ανωνύμως, τόνισαν ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να υποστεί αλλαγές.

Παρά τις πιέσεις, ο Νετανιάχου έχει επαναλάβει ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να «καταστραφεί η Χαμάς». Ωστόσο, εμφανίστηκε διατεθειμένος να επιτρέψει την αποχώρηση στελεχών της οργάνωσης από τη Γάζα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας. «Αν τελειώσουν τον πόλεμο, αν απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, θα τους αφήσουμε να φύγουν», δήλωσε.

Αυξανόμενη πίεση προς το Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σταθεί έως τώρα στο πλευρό του Ισραήλ, αλλά το τελευταίο διάστημα δείχνει σημάδια ανυπομονησίας απέναντι στον Νετανιάχου. Ιδιαίτερα μετά την ισραηλινή επίθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Ντόχα του Κατάρ, όπου χτυπήθηκε η έδρα της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς, οι συνομιλίες για εκεχειρία «πάγωσαν».

Παράλληλα, οι διεθνείς αντιδράσεις γίνονται όλο και πιο έντονες. Κράτη που ανήκουν στους παραδοσιακούς συμμάχους της Δύσης έχουν προχωρήσει σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, κόντρα στις ισραηλινές αντιρρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, εξετάζει την επιβολή κυρώσεων, ενώ στον ορίζοντα εμφανίζονται εκκλήσεις για πολιτιστικό και αθλητικό μποϊκοτάζ εναντίον του Ισραήλ.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή, ο Νετανιάχου απάντησε με σκληρό τόνο, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ «πρέπει να τελειώσει τη δουλειά» με τη Χαμάς. Στο ίδιο μήνυμα επανέλαβε ότι περίπου 48 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, από τους οποίους περίπου 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Το σχέδιο Τραμπ

Σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους που συμμετείχαν σε διαβουλεύσεις στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ παρουσίασε την πρότασή του σε σειρά συναντήσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόταση προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων μέσα σε 48 ώρες και μια σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Οι αξιωματούχοι τόνισαν πάντως ότι το σχέδιο είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση και δεν έχει πάρει οριστική μορφή.

Η Χαμάς, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της, ενημερώθηκε επισήμως για τις διαβουλεύσεις αλλά δεν έχει λάβει επίσημη πρόταση μέσω των Αιγύπτιων και Καταριανών μεσολαβητών. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι η Χαμάς «είναι έτοιμη να εξετάσει κάθε πρόταση θετικά και υπεύθυνα».

Καθημερινές επιθέσεις στη Γάζα

Την Κυριακή, νοσοκομεία στην κεντρική Γάζα ανέφεραν ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σπίτια στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ. Κάτοικοι περιέγραψαν «αδιάκοπες εκρήξεις» καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας: «Ήταν ασταμάτητα», είπε χαρακτηριστικά ο Παλαιστίνιος Σαγιέντ Μπέικερ, που έχει καταφύγει κοντά στο νοσοκομείο Σίφα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μέσα σε 24 ώρες έπληξε 140 στόχους της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων μαχητών, υποδομών και παρατηρητηρίων. Την Κυριακή, ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν τον 16ώροφο πύργο Macca στη Γάζα, αφού πρώτα είχαν καλέσει τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σύμφωνα με τον στρατό, το κτίριο στέγαζε «στρατιωτικές υποδομές της Χαμάς». Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η εκστρατεία έχει ισοπεδώσει μεγάλες εκτάσεις της Γάζας, με περίπου το 90% του πληθυσμού να έχει εκτοπιστεί. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η Γάζα βρίσκεται σε κατάσταση λιμού, με την ανθρωπιστική κρίση να βαθαίνει καθημερινά.

