Αυστρία: Τέσσερις νεκροί από κατάρρευση σκαλωσιάς

Η αστυνομία παίρνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εργάτες

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς σε εργοτάξιο στην Αυστρία, στην αυλή ενός συγκροτήματος κατοικιών στην ένατη συνοικία της Βιέννης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα αίτια της κατάρρευσης και η ακριβής φύση των εργασιών που πραγματοποιούνταν στο σημείο δεν είναι σαφή προς το παρόν, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Υπό έρευνα τα αίτια του δυστυχήματος στην Αυστρία

Το κτίριο είναι παλαιό, τυπικό της περιοχής αυτής, όπου τα περισσότερα χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων είπε ότι άλλο ένα άτομο, ένας 45χρονος άνδρας, έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Ο δρόμος όπου συνέβη το δυστύχημα, η Πορτσελάνγκασε, περνά από την καρδιά της αριστοκρατικής συνοικίας, κοντά στη Γαλλική Σχολή και το κοντινό Μέγαρο Λιχτενστάιν, ένα από τα πολυτελέστερα, ιστορικά παλάτια της πόλης.

Η αστυνομία παίρνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εργάτες που επέζησαν από το δυστύχημα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Με πληροφορίες από Reuters

ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ, ΧΑΜΕΝΕΪ, ΙΡΑΝ

Διεθνή / Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Από αουτσάιντερ ανώτατος ηγέτης του Ιράν - Η άνοδος μετά από έναν «πόλεμο» διαδοχής

Μετά από έναν ακήρυκτο «πόλεμο» διαδοχής, ανέλαβε την κορυφή της εξουσίας, επιβάλλοντας την ενότητα του ιρανικού κατεστημένου, ενώ ο ίδιος παραμένει ακόμη άφαντος στο κοινό.
THE LIFO TEAM
ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗ

Διεθνή / Αλί Λαριτζανί: «Τον εξοντώσαμε» διαμηνύει ο Νετανιάχου - Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την τύχη του

Προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλές ακόμη εκπλήξεις» που σχεδιάζονται, υπονοώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις
THE LIFO TEAM
ΣΕΞ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΑ Ζ

Διεθνή / Πώς είναι για ένα νέο ζευγάρι να παλεύει με τη στυτική δυσλειτουργία;

Το 50% των ανδρών αντιμετωπίζει άγχος απόδοσης, αλλά το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πλέον όλο και περισσότερο στους νεότερους άνδρες. Ένα ζευγάρι στα τέλη της εικοσαετίας του αποκαλύπτει πώς αυτό επηρέασε τη ζωή τους
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΠΥΡΑΥΛΟΣ

Διεθνή / Τραμπ: Bασίστηκε σε μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για να κατηγορήσει το Ιράν για τη φονική επίθεση στο σχολείο

Σύμφωνα με τον Guardian, η αρχική εκτίμηση των ΗΠΑ, που υπεδείκνυε ότι ο πύραυλος ήταν ιρανικής προέλευσης, απορρίφθηκε σχεδόν αμέσως, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπόθεσης
THE LIFO TEAM
 
 